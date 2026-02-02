Видео
Україна
Видео

РФ сама бомбит Белгородщину — сколько ФАБов потеряли за январь

Дата публикации 2 февраля 2026 03:51
Армия РФ теряет бомбе над Белгородщиной и обвиняет ВСУ
Самолет РФ с ФАБом. Иллюстративное фото: росСМИ

За январь 2026 года воздушные силы РФ сбросили на Белгородскую область пять мощных бомб ФАБ. Такая техническая потеря боеприпасов с самолетов, направляющихся в сторону Украины, происходит регулярно и насчитывает сотни случаев.

Статистику периодически подводит оппозиционное Кремлю агентство ASTRA.

Сколько бомб сбросила РФ на свою территорию

Последняя, по данным агентства, авиабомба упала и взорвалась в поселке Шебекинском Белгородской области. Поврежден забор возле жилого дома, люди не пострадали.

В целом оппозиционные журналисты подсчитали, что за 2025 год как минимум 143 авиабомбы уронила Россия на свои собственные и временно оккупированные территории. В 2024 году на эти территории упали по меньшей мере 165 российских авиабомб ФАБ.

ASTRA отмечает, что для противодействия украинским ПВО армия оккупантов начала оборудовать советские авиабомбы ФАБ комплексами УМПК. После такого обновления на ФАБах появляются крылья и спутниковое наведение, позволяющие запускать бомбы прямо с территории РФ. Но из-за несовершенства системы авиабомбы часто падают на российские территории.

Власти РФ такие факты пытаются скрывать, а когда среди пострадавших от падения российских авиабомб оказываются мирные жители — сообщают, что причины в атаках ВСУ, отмечает агентство.

Ранее президент Зеленский назвал количество ракет, дронов и авиационных бомб, которые РФ выпустила по Украине за январь. Говорится о более чем 6 тысячах вражеских дронов.

Также недавно президент назвал потери армии РФ на поле боя за декабрь 2025 года.

оккупанты война в Украине авиабомба бомба Белгород
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
