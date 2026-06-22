Зеленський заявив, що Росія почала 22 червня не з пам'яті, а з нових убивств

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У понеділок, 22 червня, Президент України Володимир Зеленський у День скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні заявив, що Росія продовжує розпочинати дні з ударів і вбивств замість вшанування пам’яті загиблих у Другій світовій війні. Президент повідомив про нові жертви російських атак у кількох регіонах України. Він наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на Росію для завершення війни.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

Звернення Зеленського у День скорботи та вшанування пам’яті жертв війни

У своєму зверненні глава держави нагадав, що 22 червня в багатьох країнах згадують початок одного з найтрагічніших етапів Другої світової війни — нападу нацистської Німеччини на СРСР. Для України цей день залишається символом втрати мільйонів життів і нагадуванням про цінність миру.

"Сьогодні, як і щороку 22 червня, в Росії багато й дуже пафосно говоритимуть про Другу світову війну, про одну з її найбільш кривавих частин — напад нацистської Німеччини на СРСР. Про час, який для України завжди був нагадуванням про важливість миру та вшанування мільйонів безневинних жертв Другої світової війни. Це саме той час 20 століття, який мав би назавжди змінити ставлення будь-якої держави та світу в цілому до людського життя, а саме — утвердити життя як справжню найвищу цінність. Світових воєн і не було б, якби тодішні лідери керувалися цінністю людського життя, а не своїми імперськими мареннями", — заявив Зеленський.

Далі президент повідомив про російські удари, які, за його словами, припали саме на день пам’яті жертв воєн. Він зазначив, що атаки були спрямовані проти цивільних об’єктів у різних областях України.

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"Сьогодні ж Росія почала цей день зовсім не зі вшанування пам’яті полеглих у Другій світовій війні і не із сигналів, які дозволили б наблизити закінчення війни цієї, що триває зараз, — війни Росії проти України, а з нових нічим не виправданих убивств. У Сумській області російський дрон убив дитину, бабусю і чоловіка. Маму та ще двох дітей цієї родини поранив. Будинок знищений. Звичайний будинок, зовсім не військова ціль… У Запоріжжі за цю ніч двоє убитих від російських ударів, ще сім людей поранені. На жаль, є втрати також в Одеській області, були удари по Херсонщині, Донеччині, Харківщині. Знов були російські удари по енергетиці на Чернігівщині", — повідомив президент.

У подальшій частині звернення Зеленський наголосив, що, на його думку, російська війна не має жодного виправдання і є продовженням імперської політики, яка знецінює людське життя. Він закликав до посилення міжнародного тиску на Москву.

"У цієї російської війни — жодної справедливої причини: Путін керувався абсолютно тим же, чим і попередні агресори. Він так само зневажає життя. Він так само марить якоюсь своєю неадекватною й нікому не потрібною "імперією". Треба завершувати цю війну, що вже п’ятий рік забирає життя людей. Ця повномасштабна війна триває вже довше, ніж Перша світова. Можливо, Росія хоче дочекатися, щоб ця війна тривала ще довше і від Другої світової. Але світ точно цього не хоче й точно може цього не допустити. Потрібен тиск на Путіна, тиск на Росію, щоб все це завершилось достойним миром і реальним, гарантованим захистом для життя людей", — зазначив Зеленський.

Завершуючи звернення, президент подякував усім, хто підтримує Україну, та наголосив, що Київ уже передав усі необхідні пропозиції для дипломатичного врегулювання.

"Україна дала всі пропозиції для дипломатії. Треба нашим спільним тиском на агресора завести Росію в таку точку, коли інших варіантів, окрім дипломатії і завершення війни, не буде. Дякую всім, хто допомагає нам захищати Україну! Дякую всім, хто допомагає нам захищати життя людей!", — додав глава держави.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 22 червня, у День скорботи та пам’яті жертв війни, керівник ОПУ Кирило Буданов наголосив, що Друга світова війна для українців фактично почалася ще у 1939 році з окупації Закарпаття і стала боротьбою на кількох фронтах. За його словами, втрати України у тій війні становлять від 8 до 10 мільйонів людей.

Новини.LIVE також писали, що нещодавно Кирило Буданов повідомив, що в Україні стартує реалізація проєкту Музею Революції Гідності та Меморіалу Героїв Небесної Сотні. За його словами, на громадських слуханнях експерти, архітектори та родини загиблих погодили концепцію Національного меморіального комплексу. Будівництво об’єкта має розпочатися найближчим часом.