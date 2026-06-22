Зеленский заявил, что 22 июня Россия начала не с поминовения, а с новых убийств

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В понедельник, 22 июня, Президент Украины Владимир Зеленский в День скорби и памяти жертв войны в Украине заявил, что Россия продолжает начинать каждый день с ударов и убийств вместо того, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне. Президент сообщил о новых жертвах российских атак в нескольких регионах Украины. Он подчеркнул необходимость усиления международного давления на Россию для завершения войны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Обращение Зеленского в День скорби и памяти жертв войны

В своем обращении глава государства напомнил, что 22 июня во многих странах вспоминают начало одного из самых трагических этапов Второй мировой войны — нападения нацистской Германии на СССР. Для Украины этот день остается символом потери миллионов жизней и напоминанием о ценности мира.

"Сегодня, как и каждый год 22 июня, в России много и очень пафосно будут говорить о Второй мировой войне, об одном из её самых кровавых эпизодов — нападении нацистской Германии на СССР. О времени, которое для Украины всегда было напоминанием о важности мира и почтении памяти миллионов невинных жертв Второй мировой войны. Это именно тот период 20-го века, который должен был навсегда изменить отношение любого государства и мира в целом к человеческой жизни, а именно — утвердить жизнь как истинную высшую ценность. Мировых войн и не было бы, если бы тогдашние лидеры руководствовались ценностью человеческой жизни, а не своими имперскими бреднями", — заявил Зеленский.

Далее президент сообщил о российских ударах, которые, по его словам, пришлись именно на день памяти жертв войн. Он отметил, что атаки были направлены против гражданских объектов в различных областях Украины.

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"Сегодня же Россия начала этот день вовсе не с чествования памяти павших во Второй мировой войне и не с сигналов, которые позволили бы приблизить окончание нынешней войны — войны России против Украины, а с новых, ничем не оправданных убийств. В Сумской области российский дрон убил ребенка, бабушку и мужчину. Мать и еще двоих детей из этой семьи ранил. Дом разрушен. Обычный дом, совершенно не военная цель… В Запорожье за эту ночь двое погибли от российских ударов, ещё семь человек ранены. К сожалению, есть потери также в Одесской области, были удары по Херсонской, Донецкой и Харьковской областям. Снова были российские удары по энергетическим объектам в Черниговской области", — сообщил президент.

В дальнейшей части обращения Зеленский подчеркнул, что, по его мнению, российская война не имеет никакого оправдания и является продолжением имперской политики, которая обесценивает человеческую жизнь. Он призвал к усилению международного давления на Москву.

"У этой российской войны нет ни одной справедливой причины: Путин руководствовался абсолютно тем же, чем и предыдущие агрессоры. Он так же презирает жизнь. Он так же бредит какой-то своей неадекватной и никому не нужной «империей». Надо положить конец этой войне, которая уже пятый год уносит жизни людей. Эта полномасштабная война длится уже дольше, чем Первая мировая. Возможно, Россия хочет дождаться, чтобы эта война длилась еще дольше, чем Вторая мировая. Но мир точно этого не хочет и точно может этого не допустить. Нужно оказать давление на Путина, давление на Россию, чтобы всё это завершилось достойным миром и реальной, гарантированной защитой жизни людей", — отметил Зеленский.

Завершая обращение, президент поблагодарил всех, кто поддерживает Украину, и подчеркнул, что Киев уже передал все необходимые предложения для дипломатического урегулирования.

"Украина представила все предложения для дипломатического урегулирования. Нашим совместным давлением на агрессора нужно довести Россию до такой точки, когда других вариантов, кроме дипломатии и завершения войны, не останется. Спасибо всем, кто помогает нам защищать Украину! Спасибо всем, кто помогает нам защищать жизни людей!", — добавил глава государства.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 22 июня, в День скорби и памяти жертв войны, глава ОПУ Кирилл Буданов подчеркнул, что Вторая мировая война для украинцев фактически началась еще в 1939 году с оккупации Закарпатья и стала борьбой на нескольких фронтах. По его словам, потери Украины в той войне составляют от 8 до 10 миллионов человек.

Новини.LIVE также сообщали, что недавно Кирилл Буданов сообщил о начале реализации проекта Музея Революции Достоинства и Мемориала Героев Небесной Сотни в Украине. По его словам, на общественных слушаниях эксперты, архитекторы и семьи погибших согласовали концепцию Национального мемориального комплекса. Строительство объекта должно начаться в ближайшее время.