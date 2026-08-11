Польща та Балтія посилюють захист від російських диверсій

Поліцейський катер. Фото: Reuters

Польща та країни Балтії посилюють захист критичної інфраструктури через побоювання можливих російських диверсій. Йдеться про дамби, електростанції, газові об'єкти та енергетичні мережі.

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

Країни Балтії посилюють охорону критичної інфраструктури

За даними Reuters, розвідки регіону допускають, що Росія може організувати атаку під чужим прапором із використанням українських дронів. Метою може бути не лише пошкодження інфраструктури, а й створення політичної нестабільності всередині НАТО.

У Литві військові допомагають охороняти ключові енергетичні об'єкти, зокрема LNG-термінал і гідроелектростанцію Круоніс. Латвія посилила безпеку біля дамби на Даугаві та підземного газового сховища в Інчукалнсі.

Польща додатково охороняє енергетичне сполучення з Україною. Також компанія Orlen шукає альтернативні маршрути імпорту газу на випадок порушення традиційних шляхів постачання. Окремо польська влада перевіряє повідомлення про підроблені документи, пов'язані з будівництвом першої атомної електростанції. Не виключають ризиків саботажу.

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Росія заперечує звинувачення у підготовці диверсій. Водночас у країнах Балтії вважають попередження союзних розвідок достатньо серйозними, щоб посилювати захист стратегічних об'єктів. Одним із головних ризиків у разі такої атаки називають можливий політичний хаос у НАТО та суперечки союзників щодо відповіді.

Як повідомляли Новини.LIVE, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія намагатиметься уникнути відповідальності за падіння ракети на польській території. Йдеться про російську Х-101, яка впала в Люблінському воєводстві під час масованої атаки РФ на Україну в ніч проти 30 липня.

Як повідомляли Новини.LIVE, міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що падіння дронів у країнах Балтії не було спланованою операцією Росії. За результатами аналізу уламків і програмного забезпечення встановили, що безпілотники втратили зв’язок з операторами та відхилилися від курсу через вплив російських засобів РЕБ.