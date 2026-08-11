Польша и страны Балтии усиливают меры защиты от российских диверсий

Полицейский катер. Фото: Reuters

Польша и страны Балтии усиливают защиту критически важной инфраструктуры из-за опасений возможных российских диверсий. Речь идет о плотинах, электростанциях, газовых объектах и энергетических сетях.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

Страны Балтии усиливают охрану критически важной инфраструктуры

По данным Reuters, разведывательные службы региона допускают, что Россия может организовать атаку под чужим флагом с использованием украинских дронов. Целью может быть не только повреждение инфраструктуры, но и создание политической нестабильности внутри НАТО.

В Литве военные помогают охранять ключевые энергетические объекты, в частности LNG-терминал и гидроэлектростанцию Круонис. Латвия усилила меры безопасности у дамбы на Даугаве и подземного газохранилища в Инчукалнсе.

Польша дополнительно охраняет энергетические соединения с Украиной. Также компания Orlen ищет альтернативные маршруты импорта газа на случай нарушения традиционных путей поставок. Кроме того, польские власти проверяют сообщения о поддельных документах, связанных со строительством первой атомной электростанции. Не исключаются риски саботажа.

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Россия отрицает обвинения в подготовке диверсий. В то же время в странах Балтии считают предупреждения союзных спецслужб достаточно серьезными, чтобы усилить защиту стратегических объектов. Одним из главных рисков в случае такой атаки называют возможный политический хаос в НАТО и споры союзников относительно ответных мер.

Как сообщали Новини.LIVE, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия будет пытаться уйти от ответственности за падение ракеты на польской территории. Речь идет о российской ракете Х-101, которая упала в Люблинском воеводстве во время массированной атаки РФ на Украину в ночь на 30 июля.

Как сообщали Новини.LIVE, министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что падение дронов в странах Балтии не было спланированной операцией России. По результатам анализа обломков и программного обеспечения было установлено, что беспилотники потеряли связь с операторами и отклонились от курса из-за воздействия российских средств РЭБ.