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Головна Новини дня Литва не знайшла доказів, що РФ навмисно направила українські дрони на країну

Литва не знайшла доказів, що РФ навмисно направила українські дрони на країну

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2026 15:06
Падіння дронів в Балтії: Литва заявила про ненавмисність дій Росії
Міністр оборони Литви Робертас Каунас. Фото: Delfi/Žygimantas Gedvila

Нещодавні інциденти із падінням невідомих безпілотників на території Балтійських країн не були спланованою військовою акцією з боку Росії. Оборонні відомства провели ретельну експертизу уламків та перевірили програмне забезпечення знайдених пристроїв. Результати аналізу показали, що дрони ненавмисно змінили польотні маршрути, заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Delfi.

Вплив російських систем РЕБ

За словами литовського міністра, дослідження комп'ютерних даних підтвердили, що виявлені дрони належали Україні. Безпілотники виконували бойові завдання, проте втратили зв'язок із операторами та збилися з початкового курсу під впливом російських глушилок.

"В кожному випадку, коли ми знаходимо уламки українських безпілотників, наші служби мають можливість перевірити системи даних, програмне забезпечення та уточнити інформацію у партнерів в Україні. Тому ми говоримо, що в Литві падали українські дрони, на які Росія впливала засобами радіоелектронної боротьби, і вони відхилилися від свого курсу", — заявив Робертас Каунас.

При цьому він зауважив, що наразі немає жодних свідчень того, що Москва навмисно направляла ці дрони у повітряний простір Латвії.

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Водночас, попри відсутність прямої агресії в цих випадках, литовська влада закликає міжнародних союзників та суспільство не втрачати пильності. Литва наголошує на тому, що Кремль усе одно може використати захоплену українську техніку для організації масштабних диверсій та провокацій під чужим прапором.

Як писали Новини.LIVE раніше, у Фінляндії теж занепокоєні ситуацією та попереджають про підготовку таємних операцій з боку російських спецслужб. За словами міністра оборони Фінляндії Антті Хякканена, Росія може атакувати країни НАТО за допомогою захоплених українських безпілотників, щоб  послабити міжнародну підтримку України.

Крім того, ми писали, що 8 серпня у Болгарії вибухнув дрон біля газопроводу за 100 метрів від кордону з Румунією. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. В Болгарії вважають, що цей дрон є українським, тому Міністерство закордонних справ Болгарії викликало пані посла України Олесю Ілащук.

Литва провокація дрони
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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