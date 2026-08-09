Вибух дрона у Болгарії: МЗС викликало посолку України

Прем'єр-міністри Болгарії Румен Радев. Фото: Румен Радев/Facebook

Міністерство закордонних справ Болгарії викликало посолку України Олесю Ілащук через падіння та вибух імовірно українського безпілотника неподалік від компресорної станції Трансбалканського газопроводу. У болгарському Міноборони припустили, що це міг бути дрон-приманка "Майя", якими користуються ЗСУ. Водночас там наголосили, що немає підстав вважати заліт безпілотника до Болгарії та його падіння навмисними.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення болгарського мовника БНТ.

МЗС Болгарії викликало посолку України через вибух БпЛА

Посолку України у Софії Олесю Ілащук викликала міністерка закордонних справ Болгарії Велислава Петрова-Чамова. Розмова має відбутися у понеділок, 10 серпня, оскільки українська дипломатка наразі перебуває за межами Болгарії.

Як відомо, інцидент з дроном стався 8 серпня приблизно за тисячу метрів від компресорної станції Трансбалканського газопроводу поблизу колишнього пункту пропуску "Кардам", неподалік від кордону з Румунією. Безпілотник вибухнув, однак унаслідок події ніхто не постраждав, а пошкоджень інфраструктури не зафіксували.

Згодом у Міністерстві оборони Болгарії заявили, що, найімовірніше, йдеться про дрон-приманку "Майя", якими користуються ЗСУ. Водночас у відомстві наголосили, що наразі немає підстав вважати, що безпілотник навмисно залетів на територію Болгарії та впав там.

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Новини.LIVE інформували, що українське МЗС зі свого боку заявило, що українські військові навмисно не спрямовували жодних засобів у бік Болгарії. Київ перебуває у тісному контакті з болгарською стороною та повністю відкритий до взаємодії для з'ясування деталей інциденту. Крім того, у МЗС України наголосили, що першопричиною подібних інцидентів є війна Росії проти України, яка створює загрози й для інших держав.

Новини.LIVE писали, що 8 серпня 2026 року у Болгарії невідомий безпілотник увійшов у повітряний простір із боку Румунії та вибухнув поблизу Трансбалканського газопроводу. Уламки впали біля населеного пункту Генерал Тошево, приблизно за 100 метрів від румунського кордону.