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Головна Новини дня РФ атакувала Запоріжжя: загинув поліцейський, 14 поранених

РФ атакувала Запоріжжя: загинув поліцейський, 14 поранених

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2026 10:31
Удар по Запоріжжю: загинув поліцейський, 14 людей поранені
Рятувальники ліквідують наслідки удару. Фото: ДСНС

Російські війська завдали ввечері 5 липня кілька ударів по Запоріжжю, внаслідок чого загинув співробітник поліції, а ще 14 осіб отримали поранення. Наразі на місцях влучань тривають аварійні роботи, оскільки ворожа атака сильно пошкодила житлові будинки та сусідні споруди.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Наслідки ударів

Ворожий обстріл частково зруйнував будинки місцевих жителів. На одній із локацій рятувальники вже завершили розбирати уламки, при цьому займання там не виникло.

Внаслідок влучання загинув співробітник поліції. Поранення отримали 14 осіб: один поліцейський, сім чоловіків, п’ять жінок та одна дитина.

Удар по Запоріжжю: загинули двоє людей, 17 поранені - фото 1
Рятувальники розбирають завали. Фото: ДСНС

Окремо бійцям ДСНС довелося ліквідовувати пожежу на площі 100 квадратних метрів у приватному будинку після обстрілу. Будинок зруйнований.

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РФ атакувала Запоріжжя: загинув поліцейський, 14 поранених - фото 2
Рятувальники на місці прильоту. Фото: ДСНС

На місці влучань продовжують працювати екстрені служби міста для ліквідації наслідків. 

Раніше Новини.LIVE писали про наслідки російської атаки на Дніпро 6 липня. Внаслідок ракетного удару по навчально-науковому комплексу "Акваріум" загинув крокодил, що прожив там понад 25 років.  

Також ми писали, що РФ продовжує атакувати ударними безпілотниками автозаправні станції України. Через такі удари виникають масштабні пожежі, є постраждалі.

ДСНС Запоріжжя обстріли
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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