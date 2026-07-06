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Главная Новости дня Россия атаковала Запорожье: погиб полицейский, 14 человек ранены

Россия атаковала Запорожье: погиб полицейский, 14 человек ранены

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2026 10:31
Удар по Запорожью: погиб полицейский, 14 человек ранены
Спасатели устраняют последствия удара. Фото: ГСЧС

Вечером 5 июля российские войска нанесли несколько ударов по Запорожью, в результате чего погиб сотрудник полиции, а ещё 14 человек получили ранения. В настоящее время на местах попаданий ведутся аварийные работы, поскольку вражеская атака сильно повредила жилые дома и соседние сооружения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Последствия ударов

Вражеский обстрел частично разрушил дома местных жителей. На одном из участков спасатели уже завершили разборку обломков, при этом возгорания там не возникло.

В результате попадания погиб сотрудник полиции. Ранения получили 14 человек: один полицейский, семь мужчин, пять женщин и один ребенок.

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Спасатели расчищают завалы. Фото: ГСЧС

Кроме того, бойцам ГСЧС пришлось ликвидировать пожар площадью 100 квадратных метров в частном доме после обстрела. Дом разрушен.

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Помимо частного сектора, повреждения получила расположенная рядом пятиэтажка.

 

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Спасатели на месте прилета. Фото: ГСЧС

На месте попаданий продолжают работать экстренные службы города для ликвидации последствий.

Ранее Новини.LIVE писали о последствиях российской атаки на Днепр 6 июля. В результате ракетного удара по учебно-научному комплексу "Аквариум" погиб крокодил, проживший там более 25 лет.

Также мы писали, что РФ продолжает атаковать ударными беспилотниками автозаправочные станции Украины. В результате таких ударов возникают масштабные пожары, есть пострадавшие.

ГСЧС Запорожье обстрелы
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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