РФ атакувала центр Запоріжжя балістикою: є поранені та руйнування

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

У п'ятницю, 26 червня, російські війська атакували Запоріжжя та область. Лунали потужні вибухи. Внаслідок ворожих ударів постраждало щонайменше шість людей.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Люди рятуються під час атаки РФ на Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Росіяни обстріляли Запоріжжя та область: є поранені

Сьогодні, 26 червня, російські окупанти атакували Запоріжжя та область балістичними ракетами й ударними дронами. У регіоні було чути гучні вибухи. Також виднілися задимлення.

Медики рятують людей під час атаки РФ. Фото: Запорізька ОВА

Згодом начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що є постраждалі. Станом на 11:57 відомо про шістьох поранених.

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Постраждалі внаслідок атаки РФ. Фото: Запорізька ОВА

Як відомо, у Запоріжжі під ударом опинився приватний сектор одного з районів міста — внаслідок обстрілу виникла пожежа.

За попередньою інформацією, один житловий будинок майже повністю зруйнований, ще кілька зазнали пошкоджень різного ступеня.

На місці працюють екстрені служби, інформація про наслідки атаки уточнюється.

О 12:25 Федоров попередив про загрозу ударів швидкісних ракет по Запорізькій області. Ворожа атака триває.

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 26 червня російські війська вночі атакували Запоріжжя, пошкодивши приватний будинок, у якому виникла пожежа. Унаслідок обстрілу постраждала 55-річна жінка, яка звернулася по медичну допомогу. Інформація про її стан наразі не уточнюється.

Новини.LIVE також писали, що 25 червня окупанти завдали удару по автостоянці в Запоріжжі, спричинивши масштабну пожежу. Унаслідок атаки кілька автомобілів вигоріли вщент. За попередніми даними, минулося без постраждалих.