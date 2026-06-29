РФ атакувала Кропивницький: пожежу на підприємстві гасили пів ночі

Рятувальники на місці подій. Фото: t.me/kirovogradskaODA

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Росіяни у неділю ввечері, 28 червня, атакували Кропивницький дронами. Внаслідок ворожої атаки по підприємству виникла пожежа, яку гасили півночі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Кіровоградської ОВА.

Що відомо про наслідки атаки Кропивницький

Начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович написав вчора у Telegram, що о 19:55 у місті було чути звуки вибухів. Сьогодні зранку він поінформував, що ворог поцілив по підприємству.

"Вчора ввечері ворог завдав удару по обласному центру. Ціллю стало одне з підприємств. Внаслідок атаки виникла пожежа. Рятувальники працювали пів ночі і успішно ліквідували загоряння", — йдеться у повідомленні.

Райкович додав, що, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Пост Райковича. Фото: скриншот

Інші обстріли

Як повідомляли Новини.LIVE, росіяни 28 червня завдали кілька авіаударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки, загинули дві людини і ще 17 отримали поранення.

Також ми писали, що 28 червня росіяни завдали масових ударів по Чернігову та області. Через обстріл було пошкоджено інфраструктуру, житлові будинки та підприємства.