Зруйнована будівля у Кременчуку після російського удару 22 жовтня. Фото: ДСНС України

Російський безпілотник пошкодив об'єкт енергетики у Кременчуцькому районі під час нічної атаки на Полтавську область 22 жовтня. Також ворожий удар припав на будівлю приватної телерадіокомпанії. За попередніми даними, поранень ніхто не зазнав.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву мера Кременчука Віталія Малецького.

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Наслідки атаки Росії по Кременчуку на Полтавщині

Війська Російської Федерації цієї ночі завдали комбінованого удару по цивільних об'єктах у Полтавській області. Руйнування зафіксовано на території Кременчуцького району.

Ударний безпілотний літальний апарат окупантів поцілив безпосередньо по об'єкту енергетичної інфраструктури.

Крім того, під російським обстрілом опинилася будівля, що належить приватній телерадіокомпанії. Унаслідок ворожого влучання на об'єктах спалахнули пожежі, що охопили приміщення та технічні споруди.

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За попередньою інформацією екстрених служб, чергова атака російських військ на Кременчуцький район минулася без людських жертв та травмованих осіб.

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 22 жовтня Росія випустила по Україні 210 ударних дронів та цілий арсенал важких ракет. Силам оборони вдалося збити та подавити 181 безпілотник.

Головним напрямком масованого удару став Київ. У столиці під обстрілом опинилися одразу шість районів, де вибухи спричинили пожежі та руйнування будинків.

Одна людина загинула, ще 22 містян, включно з чотирма дітьми, дістали поранення. Зокрема, у Печерському районі вибуховою хвилею потрощило вікна в медзакладі та побило припарковані поруч машини.

На Кіровоградщині внаслідок вечірнього прильоту спалахнули великі склади, які пожежники гасять досі. На Харківщині росіяни вдарили безпілотниками по трьох районах обласного центру, пошкодивши багатоповерхівку та приватні будинки, а в Лозівському районі через атаку загинула жінка, ще четверо людей поранені.