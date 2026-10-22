Боєць мобільно-вогневої групи. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 22 жовтня Росія здійснила атаку по Україні і застосувала ракети Іскандер-М, С-400, Циркон, Онікс та 210 ударних безпілотників. Основною ціллю ворога став Київ. Сили оборони успішно подавили та збили 181 дрон.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Комбінована атака російських військ 21 та 22 жовтня

Від вечора 21 жовтня і протягом усієї ночі на 22 жовтня українські міста перебували під масованим комбінованим обстрілом. Російська армія застосувала ракети комплексів Іскандер-М та С-400, а також ракети типів Циркон і Онікс.

Ракетні пуски здійснювалися з територій Брянської, Курської та Ростовської областей. Паралельно окупанти підняли в небо 210 ударних безпілотників. Серед них були апарати Гербера, Італмас, спеціальні дрони-імітатори "Пародія", а також Шахеди, 110 з яких були реактивними моделями.

Оновний удар росіяни спрямували саме на Київ. До ліквідації загроз долучилися підрозділи радіоелектронної боротьби, сили безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Вранці у четвер, 22 жовтня, українські захисники прозвітували, що змогли подавити та збити 181 ворожий апарат. У цьому переліку було 87 реактивних Шахедів, а також дрони Гербера та інші типи безпілотників.

Статистика збиття дронів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Проте повністю уникнути наслідків масованого удару не вдалося. Військові зафіксували прямі влучання на 32 локаціях по всій країні.

Крім того, на восьми локаціях виявили падіння уламків від уже збитих цілей. Протиповітряний бій не завершився навіть після настання ранку, оскільки в небі продовжували кружляти ще 10 ударних безпілотників противника.

Новини.LIVE інформували, що в ніч проти 22 жовтня росіяни завдали масштабного удару по Києву балістикою та дронами, атакувавши одразу шість районів міста. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 22 містян дістали поранення, серед них четверо дітей. По місту спалахнули численні пожежі, пошкоджено житлові будинки, об'єкти метрополітену, а на Південному мосту від самого ранку довелося частково перекрити рух авто.

Тієї ж ночі під ударами безпілотників та ракет опинилися й інші регіони України. У Кременчуці на Полтавщині ворожий дрон поцілив у будівлю приватної телерадіокомпанії, а на Кіровоградщині після прильоту спалахнули великі склади, які рятувальники гасять досі. На Харківщині росіяни вдарили по трьох районах обласного центру, пошкодивши багатоповерхівку та приватні будинки, а під час атаки на Лозівський район загинула жінка.