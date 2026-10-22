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Главная Новости дня Половина запущенных по Украине дронов были реактивными: что сбито

Половина запущенных по Украине дронов были реактивными: что сбито

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22 октября 2026 09:40
Массированный ракетно-дроновый удар по Украине 22 октября: последствия атаки Генеральный штаб ВСУ
Боец мобильно-огневой группы. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 22 октября Россия нанесла удар по Украине, применив ракеты "Искандер-М", С-400, "Циркон", "Оникс" и 210 ударных беспилотников. Основной целью врага стал Киев. Силы обороны успешно подавили и сбили 181 дрон.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Командования Воздушных сил ВСУ.

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Комбинированная атака российских войск 21 и 22 октября

С вечера 21 октября и в течение всей ночи на 22 октября украинские города находились под массированным комбинированным обстрелом. Российская армия применила ракеты комплексов "Искандер-М" и С-400, а также ракеты типов "Циркон" и "Оникс".

Ракетные пуски осуществлялись с территории Брянской, Курской и Ростовской областей. Параллельно оккупанты запустили в небо 210 ударных беспилотников. Среди них были аппараты "Гербер", "Италмас", специальные дроны-имитаторы "Пародия", а также "Шахеды", 110 из которых были реактивными моделями.

Основной удар россияне нанесли именно по Киеву. К ликвидации угроз присоединились подразделения радиоэлектронной борьбы, силы беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Утром в четверг, 22 октября, украинские защитники сообщили, что смогли подавить и сбить 181 вражеский аппарат. В этом списке было 87 реактивных "Шахедов", а также дроны "Гербер" и другие типы беспилотников.

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Статистика сбитых дронов. Фото: Воздушные силы ВСУ

Однако полностью избежать последствий массированного удара не удалось. Военные зафиксировали прямые попадания в 32 точках по всей стране.

Кроме того, в восьми точках обнаружили падение обломков от уже сбитых целей. Противовоздушный бой не завершился даже с наступлением утра, поскольку в небе продолжали кружить еще 10 ударных беспилотников противника.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 22 октября россияне нанесли масштабный удар по Киеву с помощью баллистических ракет и дронов, атаковав сразу шесть районов города. В результате обстрелов один человек погиб, ещё 22 жителя города получили ранения, среди них четверо детей. По городу вспыхнули многочисленные пожары, повреждены жилые дома, объекты метрополитена, а на Южном мосту с самого утра пришлось частично перекрыть движение автомобилей.

В ту же ночь под ударами беспилотников и ракет оказались и другие регионы Украины. В Кременчуге в Полтавской области вражеский дрон поразил здание частной телерадиокомпании, а в Кировоградской области после удара вспыхнули крупные склады, которые спасатели тушат до сих пор. В Харьковской области россияне нанесли удары по трем районам областного центра, повредив многоэтажное здание и частные дома, а во время атаки на Лозовский район погибла женщина.

обстрелы ПВО дроны война в Украине реактивные дроны
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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