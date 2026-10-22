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Главная Новости дня Россия атаковала Кременчугский район: горели объект энергетики и ТРЦ

Россия атаковала Кременчугский район: горели объект энергетики и ТРЦ

Ua ru
22 октября 2026 11:08
Российские войска повредили телерадиокомпанию в Кременчугском районе ГСЧС Украины
Разрушенное здание в Кременчуге после российского удара 22 октября. Фото: ГСЧС Украины

Российский беспилотник повредил объект энергетики в Кременчугском районе во время ночной атаки на Полтавскую область 22 октября. Также вражеский удар пришелся на здание частной телерадиокомпании. По предварительным данным, никто не пострадал.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление мэра Кременчуга Виталия Малецкого.

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Последствия атаки России по Кременчугу в Полтавской области

Войска Российской Федерации этой ночью нанесли комбинированный удар по гражданским объектам в Полтавской области. Разрушения зафиксированы на территории Кременчугского района.

Ударный беспилотный летательный аппарат оккупантов поразил непосредственно объект энергетической инфраструктуры.

Кроме того, под российским обстрелом оказалось здание, принадлежащее частной телерадиокомпании. В результате вражеского попадания на объектах вспыхнули пожары, охватившие помещения и технические сооружения.

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Спасатели тушат пожар в Кременчуге. Фото: ГСЧС

По предварительной информации экстренных служб, очередная атака российских войск на Кременчугский район обошлась без человеческих жертв и пострадавших.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 22 октября Россия запустила по Украине 210 ударных дронов и целый арсенал тяжелых ракет. Силам обороны удалось сбить и подавить 181 беспилотник.

Главным направлением массированного удара стал Киев. В столице под обстрелом оказались сразу шесть районов, где взрывы вызвали пожары и разрушения домов.

Один человек погиб, ещё 22 жителя города, в том числе четверо детей, получили ранения. В частности, в Печерском районе взрывная волна разбила окна в медицинском учреждении и повредила припаркованные рядом автомобили.

В Кировоградской области в результате вечернего обстрела загорелись крупные склады, которые пожарные тушат до сих пор. В Харьковской области россияне нанесли удары беспилотниками по трем районам областного центра, повредив многоэтажное здание и частные дома, а в Лозовском районе в результате атаки погибла женщина, ещё четверо человек получили ранения.

пожар Кременчуг обстрелы Полтавская область телевидение энергетика
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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