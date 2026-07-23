РФ атакувала АЗС у Сумах: постраждала людина

Пожежник гасить вогонь. Ілюстративне фото: ДСНС

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Росіяни у середу ввечері, 22 липня, атакували Суми. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено декілька АЗС.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Сумської МВА.

Наслідки обстрілу Сум ввечері 22 липня

Виконуючий обов'язки міського голови Сум Артем Кобзар написав у своєму Telegram-каналі, що під ворожу атаку потрапили АЗС у двох районах. Відомо щонайменше про одну постраждалу людину.

"Ворог завдав ударів по АЗС в Ковпаківському та Зарічному районах Сум. Внаслідок атак відомо про одного постраждалого з гострою реакцією на стрес", — йдеться у повідомленні.

Також Кобзар додав, що інформація щодо наслідків ударів уточнюється.

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