Республіканці назвали Джей Ді Венса майбутнім президентом США

Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: Whitehouse.gov

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час закритого заходу на з'їзді Республіканської партії у Далласі отримав підтримку від делегатів, які публічно пророкують йому найвищу державну посаду. Учасники зустрічі зустріли політика гучними натяками на його потенційне лідерство у майбутніх загальнонаціональних виборчих перегонах. Сам віцепрезидент під час виступу зосередився на жорсткій критиці політичних опонентів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Politico.

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Вибори до Конгресу США

Джей Ді Венс наголосив, що на виборах у листопаді американцям доведеться обирати між республіканцями, які керуються здоровим глуздом, та представниками лівого політичного крила.

За його словами, у разі отримання контролю над Конгресом представники Демократичної партії негайно скасують усі чинні економічні здобутки та податкові пільги для населення.

"Ми повинні націоналізувати ці вибори, ми повинні поговорити про всі божевільні речі, які роблять демократи. Вони поховають американський народ у розслідуваннях", — заявив віцепрезидент США.

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Натяки на майбутнє президентство

Делегати та високопосадовці під час закритого сніданку зустріли Ді Венса тривалим скандуванням цифри "сорок вісім". Таким символічним чином присутні вказали на його потенційне майбутнє як сорок восьмого президента США.

Попри бурхливі овації, сам політик дипломатично уникає будь-яких прямих коментарів щодо своїх амбіцій на президентські перегони 2028 року.

Як писали Новини.LIVE раніше, спеціальні посланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер здійснили свій перший офіційний візит до Києва для проведення переговорів. Зусріч назвали продуктивною. Стівен Віткофф заявив про "суттєвий прогрес" у роботі над досягненням миру в Україні.

Також ми повідомляли, що президент США Дональд Трамп пообіцяв роздати по 5000 доларів кожному повнолітньому американцю. Але це станеться лише у тому випадку, якщо Республіканська партія переможе на виборах до обох палат Конгресу у листопаді.