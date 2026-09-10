Республиканцы назвали Джей Ди Венса будущим президентом США

Вице-президент США Джей Ди Венс. Фото: Whitehouse.gov

Вице-президент США Джей Ди Венс в ходе закрытого мероприятия на съезде Республиканской партии в Далласе получил поддержку делегатов, которые публично предсказывают ему высший государственный пост. Участники встречи встретили политика громкими намеками на его потенциальное лидерство в предстоящей общенациональной предвыборной гонке. Сам вице-президент во время выступления сосредоточился на жесткой критике политических оппонентов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Politico.

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Выборы в Конгресс США

Джей Ди Венс подчеркнул, что на выборах в ноябре американцам придется выбирать между республиканцами, руководствующимися здравым смыслом, и представителями левого политического крыла.

По его словам, в случае получения контроля над Конгрессом представители Демократической партии немедленно отменят все действующие экономические достижения и налоговые льготы для населения.

"Мы должны вынести эти выборы на общенациональный уровень, мы должны поговорить обо всех безумных вещах, которые делают демократы. Они похоронят американский народ в расследованиях", — заявил вице-президент США.

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Намеки на будущее президентство

Делегаты и высокопоставленные чиновники во время закрытого завтрака встретили Ди Венса продолжительным скандированием цифры «сорок восемь». Таким символическим образом присутствующие указали на его потенциальное будущее в качестве сорок восьмого президента США.

Несмотря на бурные овации, сам политик дипломатично избегает каких-либо прямых комментариев относительно своих амбиций в президентской гонке 2028 года.

Как ранее писали Новини.LIVE, специальные посланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер совершили свой первый официальный визит в Киев для проведения переговоров. Встречу назвали продуктивной. Стивен Виткофф заявил о существенном прогрессе в работе по достижению мира в Украине.

Также мы сообщали, что президент США Дональд Трамп пообещал раздать по 5000 долларов каждому совершеннолетнему американцу. Но это произойдет только в том случае, если Республиканская партия победит на выборах в обе палаты Конгресса в ноябре.