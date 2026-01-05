Відео
Головна Новини дня Ракети для ППО — Зеленський поговорив з прем'єром Австралії

Ракети для ППО — Зеленський поговорив з прем'єром Австралії

Дата публікації: 5 січня 2026 12:30
Володимир Зеленський 5 січня поспілкувався з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський спілкувався з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі. Президент висловив прем’єру співчуття у зв’язку з терористичною атакою в Сіднеї, згадавши жертв серед українців.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у понеділок, 5 січня 

Читайте також:

Про що домовилися

Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі захист України від ударів армії РФ по українських містах і громадах. Прем’єр-міністр пообіцяв допомогти із ракетами для ППО. Президент наголосив, що вони потрібні кожного дня, як і потрібна підтримка оборони країни взагалі.

Ракети для ППО — Зеленський поговорив з прем'єром Австралії - фото 1
Допис Зеленського у Telegram. Фото: скриншот

"Я розповів про ситуацію в дипломатії та поінформував про наступні кроки. Прем’єр-міністр відзначив наші зусилля. Дякую за добрі слова про Україну й українців", — зазначив Зеленський. 

Президент висловив прем’єр-міністру співчуття щодо терористичної атаки на австралійському пляжі Бонді, яка відбулась минулого місяця. Шестеро жертв теракту були українського походження. Зеленський висловив солідарність усім рідним та близьким постраждалих.

Нагадаємо, що на пляжі Бонді в Австралії 14 грудня сталася стрілянина. Інцидент траписвя під час святкування Хануки. 

Раніше ми також інформували, що стрілянину на пляжі Бонді в Австралії влаштували батько й син. Внаслідок теракту загинуло 15 людей.

Володимир Зеленський теракт Австралія Україна ППО
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
