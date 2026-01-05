Володимир Зеленський 5 січня поспілкувався з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський спілкувався з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі. Президент висловив прем’єру співчуття у зв’язку з терористичною атакою в Сіднеї, згадавши жертв серед українців.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у понеділок, 5 січня

Про що домовилися

Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі захист України від ударів армії РФ по українських містах і громадах. Прем’єр-міністр пообіцяв допомогти із ракетами для ППО. Президент наголосив, що вони потрібні кожного дня, як і потрібна підтримка оборони країни взагалі.

Допис Зеленського у Telegram. Фото: скриншот

"Я розповів про ситуацію в дипломатії та поінформував про наступні кроки. Прем’єр-міністр відзначив наші зусилля. Дякую за добрі слова про Україну й українців", — зазначив Зеленський.

Президент висловив прем’єр-міністру співчуття щодо терористичної атаки на австралійському пляжі Бонді, яка відбулась минулого місяця. Шестеро жертв теракту були українського походження. Зеленський висловив солідарність усім рідним та близьким постраждалих.

Нагадаємо, що на пляжі Бонді в Австралії 14 грудня сталася стрілянина. Інцидент траписвя під час святкування Хануки.

Раніше ми також інформували, що стрілянину на пляжі Бонді в Австралії влаштували батько й син. Внаслідок теракту загинуло 15 людей.