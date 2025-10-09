Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Рада ухвалила направлення підрозділів ЗСУ до інших країн

Рада ухвалила направлення підрозділів ЗСУ до інших країн

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 11:49
Направлення ЗСУ до інших країн — Рада підтримала закон
Засідання Верховної Ради. Фото: ВРУ

Верховна Рада 9 жовтня підтримала направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав. "За" проголосували 282 народних обранців.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram. 

Реклама
Читайте також:

Направлення ЗСУ до інших країн

Рада ухвалила в цілому проєкт Закону про схвалення Указу Президента України про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав. Він передбачає направлення відповідних підрозділів ЗСУ до Туреччини та Великої Британії на час дії воєнного стану. 

За словами Гончаренка, законопроєкт передбачає відправлення до Туреччини корвет Військово-Морських Сил Збройних Сил України "Гетьман Іван Мазепа" (типу "Ada") у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 106 військовослужбовців.

Водночас до Великої Британії передбачене відправлення:

  • протимінного корабля "Черкаси" (типу "Sandown") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців; 
  • протимінного корабля "Чернігів" (типу "Sandown") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців; 
  • протимінного корабля "Маріуполь" (типу "Аlkmaar") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців; 
  • протимінного корабля "Мелітополь" (типу "Alkmaar") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
  • протимінного корабля "Генічеськ" (типу "Alkmaar") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців; 
  • управління 1 дивізіону протимінних кораблів Флотилії Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі штабу протимінних дій чисельністю до 20 військовослужбовців.

"У зв’язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України та нарощуванням агресором зусиль щодо подальшого захоплення території нашої держави виникла необхідність направлення і перебування військовослужбовців, у складі підрозділів, на території держав-партнерів, що сприятиме отриманню складної військової техніки та професійного опанування її використання для захисту суверенітету територіальної цілісності України" — зазначається у пояснювальній записці до документа.

Нагадаємо, Володимир Зеленський ще у березні підписав закон про направлення ЗСУ до інших держав.  Цим документом вносяться зміни до низки вже існуючих законів. 

Також ми писали, що ОСУВ "Дніпро" ліквідували. У Генштабі пояснили, що це через впровадження корпусної реформи.

Верховна Рада закон ЗСУ військові війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації