Направлення ЗСУ до інших країн — Рада підтримала закон

Засідання Верховної Ради. Фото: ВРУ

Верховна Рада 9 жовтня підтримала направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав. "За" проголосували 282 народних обранців.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

Направлення ЗСУ до інших країн

Рада ухвалила в цілому проєкт Закону про схвалення Указу Президента України про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав. Він передбачає направлення відповідних підрозділів ЗСУ до Туреччини та Великої Британії на час дії воєнного стану.

За словами Гончаренка, законопроєкт передбачає відправлення до Туреччини корвет Військово-Морських Сил Збройних Сил України "Гетьман Іван Мазепа" (типу "Ada") у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 106 військовослужбовців.

Водночас до Великої Британії передбачене відправлення:

протимінного корабля "Черкаси" (типу "Sandown") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;

протимінного корабля "Чернігів" (типу "Sandown") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;

протимінного корабля "Маріуполь" (типу "Аlkmaar") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;

протимінного корабля "Мелітополь" (типу "Alkmaar") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;

протимінного корабля "Генічеськ" (типу "Alkmaar") у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;

управління 1 дивізіону протимінних кораблів Флотилії Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі штабу протимінних дій чисельністю до 20 військовослужбовців.

"У зв’язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України та нарощуванням агресором зусиль щодо подальшого захоплення території нашої держави виникла необхідність направлення і перебування військовослужбовців, у складі підрозділів, на території держав-партнерів, що сприятиме отриманню складної військової техніки та професійного опанування її використання для захисту суверенітету територіальної цілісності України" — зазначається у пояснювальній записці до документа.

Нагадаємо, Володимир Зеленський ще у березні підписав закон про направлення ЗСУ до інших держав. Цим документом вносяться зміни до низки вже існуючих законів.

Також ми писали, що ОСУВ "Дніпро" ліквідували. У Генштабі пояснили, що це через впровадження корпусної реформи.