Направление ВСУ в другие страны — Рада поддержала закон

Верховная Рада 9 октября поддержала направление подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства. "За" проголосовали 282 народных избранника.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Направление ВСУ в другие страны

Рада приняла в целом проект Закона об одобрении Указа президента Украины о направлении подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства. Он предусматривает направление соответствующих подразделений ВСУ в Турцию и Великобританию на время действия военного положения.

По словам Гончаренко, законопроект предусматривает отправку в Турцию корвета Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины "Гетман Иван Мазепа" (типа "Ada") в составе штатного экипажа общей численностью до 106 военнослужащих.

В то же время в Великобританию предусмотрена отправка:

противоминного корабля "Черкассы" (типа "Sandown") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

противоминного корабля "Чернигов" (типа "Sandown") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

противоминного корабля "Мариуполь" (типа "Аlkmaar") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

противоминного корабля "Мелитополь" (типа "Alkmaar") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

противоминного корабля "Геническ" (типа "Alkmaar") в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

управления 1 дивизиона противоминных кораблей Флотилии Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в составе штаба противоминных действий численностью до 20 военнослужащих.

"В связи с продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины и наращиванием агрессором усилий по дальнейшему захвату территории нашего государства возникла необходимость направления и пребывания военнослужащих, в составе подразделений, на территории государств-партнеров, что будет способствовать получению сложной военной техники и профессионального освоения ее использования для защиты суверенитета территориальной целостности Украины", — отмечается в пояснительной записке к документу.

Напомним, Владимир Зеленский еще в марте подписал закон о направлении ВСУ в другие государства. Этим документом вносятся изменения в ряд уже существующих законов.

Также мы писали, что ОСУВ "Днепр" ликвидировали. В Генштабе объяснили, что это из-за внедрения корпусной реформы.