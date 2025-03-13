Переговори у Саудівській Аравії — чи погодиться РФ на мир

Делегації України та США на мирних переговорах у Джидді, Саудівська Аравія. Фото: president.gov.ua

Нещодавні переговори в Джидді, що завершилися згодою України на 30-денне перемир'я та поновленням військової допомоги США, стали важливим кроком у зміцненні співробітництва між США та Україною, а також дали надію на мирне врегулювання війни в Україні.

Новини.LIVE з'ясували, чи погодиться Росія, від якої тепер залежить рішення, на мир, а також за яких умов в Україні можуть скасувати воєнний стан і провести вибори.

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Головні підсумки переговорів

За підсумками переговорів у Джидді США і Україна випустили спільну заяву, в якій зазначено, що Київ готовий "прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін", за умови ухвалення та одночасного виконання цієї вимоги з боку Росії. США, зі свого боку, пообіцяли донести до російського керівництва, що взаємність з боку Росії є "ключем до досягнення миру".

Як наголосив міністр оборони України Рустем Умеров, який брав участь у переговорах, "йдеться не про заморожування конфлікту, а про початок шляху до справедливого миру".

Важлива зустріч сьогодні в Джидді з нашими партнерами зі Сполучених Штатів.



Ключові підсумки:

1. відновлення безпекової допомоги, включно з обміном розвідувальною інформацією - критично важливий крок для обороноздатності України.



2. Тимчасове припинення вогню на 30 днів. Важливо: тільки... pic.twitter.com/vtJSSp4liJ - Рустем Умеров (@rustem_umerov) March 11, 2025

У заяві також наголошується, що Вашингтон "негайно скасовує паузу в обміні розвідданими і відновлює допомогу Україні у сфері безпеки". Що також підтвердив заступник голови офісу президента України Павло Паліса.

"Маю підтвердження, що безпекову допомогу від США відновлено. Домовленості починають виконуватися. Боротьба триває!", — повідомив Паліса у facebook.

Окрім іншого, сторони розглянули перспективи спільної розробки мінеральних ресурсів України для забезпечення її економічного відновлення та процвітання.

Обговорювалися питання обміну полоненими, звільнення мирних жителів і повернення українських дітей, вивезених до Росії.

Чи погодиться РФ на мир

Головне питання на порядку денному сьогодні — чи погодиться Росія на перемир'я.

"Якщо Росія погодиться на пропозицію про припинення вогню, ми готові безупинно працювати над наступними кроками. Найголовніше — сьогодні ми показали всьому світу, що Україна прагне миру. Не ми почали цю війну. Але ми готові до справедливого і довгострокового миру", — сказав глава ОП Андрій Єрмак у розмові з журналістами за підсумками зустрічі.

Наразі Росія не дала остаточної відповіді на пропозицію про припинення вогню. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва очікує додаткової інформації від Вашингтона перед ухваленням рішення. Тим часом російські війська посилили наступальні дії в регіоні Курська.

Водночас за даними джерел іноземних агенцій, Росія висловила готовність підтримати запропоноване США 30-денне перемир'я з Україною, але висунула низку умов для його реалізації.

Згідно з повідомленням агентства Bloomberg, російська сторона наполягає на визначенні параметрів можливої миротворчої місії, яка контролюватиме припинення вогню, включно з узгодженням списку країн, які візьмуть у ній участь.

При цьому Москва відкидає присутність військ НАТО на території України, але не заперечує проти участі нейтральних держав, таких як Китай або Індія, у миротворчій місії.

Крім того, за даними агентства Reuters, Росія надала США список вимог щодо угоди про завершення російсько-української війни і перезавантаження відносин Москви і Вашингтона.

Як повідомило видання з посиланням на власні джерела, представники Росії та США обговорювали ці вимоги протягом особистих та онлайн-зустрічей протягом останніх трьох тижнів. Що саме Москва внесла до списку, незрозуміло.

Джерела зазначили, що умови Кремля схожі на вимоги, які Росія раніше висувала Україні, США і НАТО. Судячи з усього, РФ хоче, щоб основою мирного договору став проєкт угоди, який російські, українські та американські делегації обговорювали в Стамбулі 2022 року.

Нагадаємо, тоді Росія вимагала, щоб Україна відмовилася від планів стати членом НАТО і стала без'ядерною країною на постійній основі.

Своєю чергою, як вважає політолог Володимир Фесенко, Путіну вигідно погодиться на пропозицію про перемир'я, оскільки це дасть йому змогу вийти з дипломатичної ізоляції і піти від надмірної залежності від Китаю.

"Зараз для Путіна вибір залежить не від тиску США. Працюватиме інша мотивація. Дилема для Путіна — це вибір: або зберігати гру з Трампом і вийти на якісь стратегічні домовленості, які послаблять залежність Росії від Китаю, посилять геополітичний вплив Путіна і значною мірою перервуть дипломатичну ізоляцію. Або, якщо він відмовлятиметься, тоді виникає ризик втрати перспектив домовленості Путіна з Трампом. Я думаю, що цей фактор матиме вирішальне значення, а не санкції проти РФ", — сказав нам Фесенко.



Він також додав, що в нинішній ситуації, Путіну вигідніше піти на угоду. "Це йому вигідно. Дуже помітно, що Путін прагне якихось домовленостей із Трампом. До якоїсь великої угоди. Тому, якщо він хоче продовження великої гри з Трампом, він повинен погодиться, нехай навіть із застереженнями і додатковими вимогами на свою користь", — вважає Фесенко.

Що означає для України поліпшення відносин з Україною та США

Поліпшення відносин з адміністрацією Дональда Трампа означає для України не тільки відновлення військової допомоги та обміну розвідданими з боку США, що зміцнює обороноздатність України, а й демонструє готовність до підтримки з боку ключового союзника, зокрема фінансового характеру.

Як заявив під час пресконференції Зеленський, на підсумки зустрічі в Саудівській Аравії можна дивитися з різних боків.

"Хтось побачив позитивний результат у тому, що з'явилися перспективи для завершення війни, хтось вбачає позитив у відновленні військової допомоги. Я ж вважаю, що сама зустріч у Саудівській Аравії розбиває плани Росії щодо повної ескалації відносин між Україною та США. Навпаки, зараз іде деескалація", — заявив Зеленський.

При цьому, як зазначає Фесенко, для України результати переговорів перевершили найоптимістичніші очікування.

"Це безсумнівно позитивний результат. Багато хто в Україні побоювався, що США тиснутимуть на Україну, щоб ми прийняли російські умови миру. Адже ми нічого не знаємо про хід переговорів США і Росії. Тому були побоювання. Але результати перевершили найоптимістичніші очікування. З'явилася перспектива домовленостей не про мир на російських умовах, а на умовах припинення вогню. Це єдиний компроміс, який влаштовує Україну в нинішніх умовах", — зазначив Фесенко.

Крім того, поліпшення відносин зі США також може позитивно позначитися на фінансовій підтримці України, зокрема в частині співробітництва України з міжнародними фінансовими інститутами, такими як Міжнародний валютний фонд (МВФ), що також сприятиме економічній стабільності та відновленню країни.

Як сказав Новини.LIVE фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, розбіжності між Україною і США могли позначитися на майбутніх надходженнях.

"Що ми можемо втратити, так це підтримку США в МВФ", — говорив нам Шевчишин. Тепер імовірність такої події вкрай не велика.

Скасування воєнного стану і вибори

Введення воєнного стану в Україні раніше стало підставою для відтермінування президентських виборів. Президент Зеленський стверджував, що проведення виборів в умовах воєнного конфлікту неможливе.

Такої ж позиції український президент дотримується і в світлі поточних мирних ініціатив.

Як завив Зеленський, воєнний стан може бути знятий тільки після закінчення війни. За його словами, якщо РФ погодиться на перемир'я, то це дасть змогу підготувати план із закінчення війни, який включатиме гарантії безпеки для України та чіткі інструменти для контролю можливого перемир'я.

"Якщо все це буде зроблено, то після підготовки цього плану, в будь-якому випадку, поетапне виконання, яке призведе до закінчення війни. Після закінчення війни буде знято воєнний стан, і після зняття воєнного стану вибори відбуватимуться згідно з українським законодавством. Ніхто нічого спеціально відкладати не буде", — заявив Зеленський.

Як раніше писали Новини.LIVE, Сполучені Штати Америки повністю відновили постачання зброї та обмін розвідувальними даними з Україною. Уся обіцяна зброя в рамках пакетів, схвалених адміністрацією попереднього президента США Джо Байдена, знову надходить.

Раніше ми розбиралися, чи здатна Європа виграти перегони озброєнь, які нав'язує їй Росія і які є альтернативи американському озброєнню в Європі.