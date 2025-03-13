Переговоры в Саудовской Аравии — согласиться ли РФ на мир

Делегации Украины и США на мирных переговорах в Джидде, Саудовская Аравия. Фото: president.gov.ua

Недавние переговоры в Джидде, завершившиеся согласием Украины о 30-дневном перемирии и возобновлении военной помощи США, стали важным шагом в укреплении сотрудничества между США и Украиной, а также дали надежду на мирное урегулирование войны в Украине.

Новини.LIVE выясняли, согласится ли Россия, от которой теперь зависит решение, на мир, а также при каких условиях в Украине могут отменить военное положение и провести выборы.

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Главные итоги переговоров

По итогам переговоров в Джидде США и Украина выпустили совместное заявление, в котором сказано, что Киев готов "принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон", при условии принятия и одновременного выполнения этого требования со стороны России. США, в свою очередь, пообещали донести до российского руководства, что взаимность со стороны России является "ключом к достижению мира".

Как подчеркнул министр обороны Украины Рустем Умеров, принимавший участие в переговорах, "речь идет не о замораживании конфликта, а о начале пути к справедливому миру".

An important meeting today in Jeddah with our partners from the United States.



Key outcomes:

1. Resumption of security assistance, including intelligence sharing – a critically important step for Ukraine’s defense capability.



2. A 30-day temporary ceasefire. Important: only… pic.twitter.com/vtJSSp4liJ — Rustem Umerov (@rustem_umerov) March 11, 2025

В заявлении также отмечается, что Вашингтон "немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и восстанавливает помощь Украине в сфере безопасности". Что также подтвердил замглавы офиса президента Украины Павел Палиса.

"Имею подтверждение, что помощь по безопасности от США восстановлена. Договоренности начинают выполняться. Борьба продолжается!", — сообщил Палиса в facebook.

Кроме прочего, стороны рассмотрели перспективы совместной разработки минеральных ресурсов Украины для обеспечения ее экономического восстановления и процветания.

Обсуждались вопросы обмена пленными, освобождения мирных жителей и возвращения украинских детей, вывезенных в Россию.

Согласится ли РФ на мир

Главный вопрос на повестке дня сегодня — согласиться ли Россия на перемирие.

"Если Россия согласится на предложение о прекращении огня, мы готовы безостановочно работать над следующими шагами. Самое главное — сегодня мы показали всему миру, что Украина стремится к миру. Не мы начали эту войну. Но мы готовы к справедливому и долгосрочному миру", — сказал глава ОП Андрей Ермак в разговоре с журналистами по итогам встречи.

На данный момент Россия не дала окончательного ответа на предложение о прекращении огня. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает дополнительной информации от Вашингтона перед принятием решения. Между тем, российские войска усилили наступательные действия в регионе Курска.

В то же время по данным источников иностранных агенств, Россия выразила готовность поддержать предложенное США 30-дневное перемирие с Украиной, но выдвинула ряд условий для его реализации.

Согласно сообщению агентства Bloomberg, российская сторона настаивает на определении параметров возможной миротворческой миссии, контролирующей прекращение огня, включая согласование списка стран, которые примут в ней участие.

При этом Москва отвергает присутствие войск НАТО на территории Украины, но не возражает против участия нейтральных государств, таких как Китай или Индия, в миротворческой миссии.

Кроме того, по данным агентства Reuters, Россия предоставила США список требований по соглашению о завершении российско-украинской войны и перезагрузке отношений Москвы и Вашингтона.

Как сообщило издание со ссылкой на собственные источники, представители России и США обсуждали эти требования в течение личных и онлайн-встреч в течение последних трех недель. Что именно Москва включила в список, неясно.

Источники отметили, что условия Кремля похожи на требования, которые Россия ранее выдвигала Украине, США и НАТО. По всей видимости, РФ хочет, чтобы основой мирного договора стал проект соглашения, который российские, украинские и американские делегации обсуждали в Стамбуле в 2022 году.

Напомним, тогда Россия требовала, чтобы Украина отказалась от планов стать членом НАТО и стала безъядерной страной на постоянной основе.

В свою очередь, как считает политолог Владимир Фесенко, Путину выгодно согласится на предложение о перемирии, так как это позволит ему выйти из дипломатической изоляции и уйти от чрезмерной зависимости от Китая.

"Сейчас для Путина выбор зависит не от давления США. Будет работать другая мотивация. Дилемма для Путина — это выбор: либо сохранять игру с Трампом и выйти на какие-то стратегические договоренности, которые ослабят зависимость России от Китая, усилят геополитическое влияние Путина и в значительной мере прервут дипломатическую изоляцию. Либо, если он будет отказываться, тогда возникает риск утраты перспектив договоренности Путина с Трампом. Я думаю, что этот фактор будет иметь решающее значение, а не санкции против РФ", — сказал нам Фесенко.



Он также добавил, что в нынешней ситуации, Путину выгоднее пойти на сделку. "Это ему выгодно. Очень заметно, что Путин стремится к неким договоренностям с Трампом. К некой большой сделке. Поэтому, если он хочет продолжения большой игры с Трампом, он должен согласится, пусть даже с оговорками и дополнительными требованиями в свою пользу", — сказал нам Фесенко.

Что значит для Украины улучшение отношений с Украины и США

Улучшение отношений с администрацией Дональда Трампа означает для Украины не только возобновление военной помощи и обмена разведданными со стороны США, что укрепляет обороноспособность Украины, но и демонстрирует готовность к поддержке со стороны ключевого союзника, в том числе финансового характера.

Как заявил в ходе пресс-конференции Зеленский, на итоги встречи в Саудовской Аравии можно смотреть с разных сторон.

"Кто-то усмотрел положительный результат в том, что появились перспективы для завершения войны, кто-то видит позитив в возобновление военной помощи. Я же считаю, что сама встреча в Саудовской Аравии разбивает планы России относительно полной эскалации отношений между Украиной и США. Наоборот, сейчас идет деэскалация", — заявил Зеленский.

При этом, как отмечает Фесенко, для Украины результаты переговоров превзошли самые оптимистичные ожидания.

"Это несомненно положительный результат. Многие в Украине опасались, что США будут давить на Украину, чтобы мы приняли российские условия мира. Мы ведь ничего не знаем про ход переговоров США и России. Поэтому были опасения. Но результаты превзошли самые оптимистичные ожидания. Появилась перспектива договоренностей не о мире на российских условиях, а на условиях прекращения огня. Это единственный компромисс, который устраивает Украину в нынешних условиях", — отметил Фесенко.

Кроме того, улучшение отношений с США также может положительно сказаться на финансовой поддержке Украины, в том числе в части сотрудничества Украины с международными финансовыми институтами, такими как Международный валютный фонд (МВФ), что также будет способствовать экономической стабильности и восстановлению страны.

Как сказал Новини.LIVE финансовый аналитик Андрей Шевчишин, разногласия между Украиной и США могли сказаться на будущих поступлениях.

"Что мы можем потерять, так это поддержку США в МВФ", — говорил нам Шевчишин. Теперь вероятность такого события крайне не велика.

Отмена военного положения и выборы

Введение военного положения на Украине ранее послужило основанием для отсрочки президентских выборов. Президент Зеленский утверждал, что проведение выборов в условиях военного конфликта невозможно.

Такой же позиции украинский президент придерживается и в свете текущих мирных инициатив.

Как завил Зеленский, военное положение может быть снято только после окончания войны. По его словам, если РФ согласится на перемирие, то это позволит подготовить план по окончанию войны, который будет включать гарантии безопасности для Украины и четкие инструменты для контроля возможного перемирия.

"Если все это будет сделано, то после подготовки этого плана, в любом случае, поэтапное выполнение, которое приведет к окончанию войны. После окончания войны будет снято военное положение, и после снятия военного положения выборы будут проходить согласно украинскому законодательству. Никто ничего специально откладывать не будет", — заявил Зеленский.

Как ранее писали Новини.LIVE, Соединенные Штаты Америки полностью возобновили поставки оружия и обмен разведывательными данными с Украиной. Все обещанное оружие в рамках пакетов, одобренных администрацией предыдущего президента США Джо Байдена, снова поступает.

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