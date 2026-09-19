Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиВідкриттяГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Путін закликав Європу до дружнього життя

Путін закликав Європу до дружнього життя

Ua ru
19 вересня 2026 02:45
Президент РФ Путін закликав європейські країни до дружби
Володимир Путін. Фото: Dmitri Lovetsky/REUTERS

Військові навчання в Балтійському морі, під час яких європейські держави відпрацьовували захоплення цивільних суден, є неприпустимими. Якщо Європа не схоче підтримувати із Росією дружні відносини, Російська Федерація (РФ) відповість тим же.

Як повідомили росЗМІ, про це заявив президент РФ Володимир Путін, передає Новини.LIVE.

Реклама

Заява Путіна щодо відносин з Європою 

Кремлівський диктатор процитував фразу з мультфільму "Пригоди кота Леопольда". 

"Давайте жити дружно", — заявив він, звертаючись до країн Європи, і додав: "Інакше нам доведеться відповідати, по-іншому не буде".

Раніше Новини.LIVE з посиланням на сайт Білого дому повідомляв, що президент США Дональд Трамп підписав закон про санкції. Обмеження стосуються Росії, Ірану та країн, які підтримують РФ. Зокрема, йдеться про мито проти держав, які купують російські газ і нафту.

Читайте також:

Також Новини.LIVE з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа писав, що Трамп-молодший віддасть гроші Умару Кремлеву. Російський бізнесмен оплатив частину витрат на весілля сина американського лідера. Президента США раніше заявляв, що не знав про дружбу свого нащадка з росіянином.

володимир путін Європа Балтійське море дружба Росія
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації