Володимир Путін. Фото: Dmitri Lovetsky/REUTERS

Військові навчання в Балтійському морі, під час яких європейські держави відпрацьовували захоплення цивільних суден, є неприпустимими. Якщо Європа не схоче підтримувати із Росією дружні відносини, Російська Федерація (РФ) відповість тим же.

Як повідомили росЗМІ, про це заявив президент РФ Володимир Путін, передає Новини.LIVE.

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Заява Путіна щодо відносин з Європою

Кремлівський диктатор процитував фразу з мультфільму "Пригоди кота Леопольда".

"Давайте жити дружно", — заявив він, звертаючись до країн Європи, і додав: "Інакше нам доведеться відповідати, по-іншому не буде".

Раніше Новини.LIVE з посиланням на сайт Білого дому повідомляв, що президент США Дональд Трамп підписав закон про санкції. Обмеження стосуються Росії, Ірану та країн, які підтримують РФ. Зокрема, йдеться про мито проти держав, які купують російські газ і нафту.

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Також Новини.LIVE з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа писав, що Трамп-молодший віддасть гроші Умару Кремлеву. Російський бізнесмен оплатив частину витрат на весілля сина американського лідера. Президента США раніше заявляв, що не знав про дружбу свого нащадка з росіянином.