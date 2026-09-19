Владимир Путин. Фото: Дмитрий Ловецкий/REUTERS

Военные учения в Балтийском море, во время которых европейские государства отрабатывали захват гражданских судов, недопустимы. Если Европа не захочет поддерживать с Россией дружеские отношения, Российская Федерация (РФ) ответит тем же.

Как сообщили росСМИ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает Новини.LIVE.

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Заявление Путина об отношениях с Европой

Кремлевский диктатор процитировал фразу из мультфильма "Приключения кота Леопольда".

"Давайте жить дружно", — заявил он, обращаясь к странам Европы, и добавил: "Иначе нам придется отвечать, по-другому не будет".

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на сайт Белого дома сообщал, что президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях. Ограничения касаются России, Ирана и стран, поддерживающих РФ. В частности, речь идет о пошлинах против государств, покупающих российские газ и нефть.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа писал, что Трамп-младший вернет деньги Умару Кремлеву. Российский бизнесмен оплатил часть расходов на свадьбу сына американского лидера. Президент США ранее заявлял, что не знал о дружбе своего сына с россиянином.