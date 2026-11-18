Керівник НАБУ Семен Кривонос. Суспільне Новини/Олександр Сова

Європейський Союз (ЄС) хоче, аби Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) в Україні отримала право самостійно реєструвати провадження щодо нардепів. Ця вимога залишається незмінною з року в рік, але прогресу в її виконанні досі немає.

Про це під час форуму "Стійкість у дії" заявив директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривоніс, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

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Яких змін чекає ЄС від України

За словами Семена Кривоноса, Європейський Союз радить запровадити самостійне прослуховування для НАБУ, надавати доступ до незалежних експертиз і посилити повноваження САП.

Згідно зі звітом про розширення, Єврокомісія також хоче, щоб НАБУ і СП були більш самостійними під час розслідувань щодо нардепів, зокрема могли діяти без погодження генпрокурора. Такі зміни потрібні для євроінтеграції: аби просунутися в перемовинах про вступ до ЄС за кластером "Основи".

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Крім того, очільник НАБУ запропонував, щоб у доборі генпрокурора визначальну роль відігравали міжнародні експерти. Під час добору керівника САП таке правило вже діє.

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