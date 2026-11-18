Глава НАБУ Семен Кривонос. Фото: Суспільне Новини/Александр Сова

Европейский Союз (ЕС) хочет, чтобы Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в Украине получила право самостоятельно возбуждать дела в отношении народных депутатов. Это требование остается неизменным из года в год, но прогресса в его выполнении до сих пор нет.

Об этом во время форума "Устойчивость в действии" заявил директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семен Кривонос, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирик.

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Каких изменений ожидает ЕС от Украины

По словам Семена Кривоноса, Европейский Союз рекомендует ввести самостоятельное прослушивание для НАБУ, предоставлять доступ к независимым экспертизам и усилить полномочия САП.

Согласно отчету о расширении, Еврокомиссия также хочет, чтобы НАБУ и СП были более самостоятельными во время расследований в отношении народных депутатов, в частности могли действовать без согласования с генеральным прокурором. Такие изменения необходимы для евроинтеграции: чтобы продвинуться в переговорах о вступлении в ЕС по кластеру "Основы".

Кроме того, глава НАБУ предложил, чтобы при отборе генерального прокурора определяющую роль играли международные эксперты. Во время отбора руководителя САП такое правило уже действует.

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