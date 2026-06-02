Проєкт від ДСНС та S.T.A.L.K.E.R. 2 з мінної безпеки зібрав 28 нагород

Працівники ДСНС та творці S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото: ДСНС

Соціальна кампанія з мінної безпеки, створена ДСНС спільно з розробниками S.T.A.L.K.E.R. 2, стала найвідзначенішим креативним проєктом сезону в Україні. Ініціатива, спрямована на підвищення обізнаності підлітків щодо загрози вибухонебезпечних предметів, здобула 28 професійних нагород. Проєкт також встановив рекорд року за кількістю відзнак і потраплянь до шортлистів галузевих конкурсів.

Про це інформує Новини.LIVE.

S.T.A.L.K.E.R. 2 та ДСНС отримали 28 нагород за проєкт про мінну безпеку

Соціальна кампанія з мінної безпеки, створена ДСНС України спільно зі студією GSC Game World, що входить до холдингу українського підприємця Максима Кріппи, стала одним із найвідзначеніших креативних проєктів сезону-2026 в Україні. Ініціатива, спрямована на підвищення обізнаності підлітків щодо ризиків вибухонебезпечних предметів, здобула 28 професійних нагород і встановила рекорд сезону за кількістю відзнак.

Проєкт був реалізований разом із UNICEF Ukraine та агенцією Rockets. Growth R&D і представлений на базі гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Кампанія під назвою Anomalous Collaboration отримала визнання на Ukrainian Creative Stories 2026 — головній події української рекламної та креативної індустрії, що об’єднує кілька профільних конкурсів.

Ще до оголошення фінальних результатів проєкт став лідером сезону: із 51 поданої роботи він 40 разів потрапив до шортлистів, що стало найкращим показником серед усіх українських кейсів року.

Читайте також:

За підсумками конкурсу кампанія здобула 28 нагород. Зокрема, на Київському міжнародному фестивалі реклами проєкт отримав Grand Prix, дві відзнаки Best of Contest, чотири золоті, а також срібні та бронзові нагороди. Окремо роботу було відзначено головною нагородою конкурсу Ukrainian Design: The Very Best Of.

В основі кампанії — проблема мінної небезпеки, яка залишається критичною для України. Країна й надалі вважається однією з найбільш замінованих у світі, а особливу групу ризику становлять підлітки віком 14–17 років. За даними досліджень, значна частина представників цієї вікової категорії може проявляти ризиковану поведінку при виявленні підозрілих або вибухонебезпечних предметів.

Щоб донести правила безпеки до молоді, їх інтегрували у всесвіт S.T.A.L.K.E.R. 2. У ролику головний герой Скіф демонструє алгоритм дій у разі виявлення небезпечного предмета: не наближатися, не торкатися, відійти тим самим маршрутом і повідомити рятувальників за номером 101.

Відео створили безпосередньо в ігровому середовищі з використанням оригінальних матеріалів та голосу персонажа. Також аудіоверсія кампанії отримала статус соціальної реклами після погодження Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, що дозволило транслювати її на українських радіостанціях у межах соціальних квот.

Новини.LIVE інформували, що у березні 2026 року стало відомо, що GSC Game World анонсувала перше велике сюжетне доповнення для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl під назвою "Ціна надії", яке вийде влітку на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series. Розробники зазначають, що нова глава стане масштабним розширенням із десятками годин проходження, новими історіями та персонажами у знайомій атмосфері Зони. Також у студії підкреслюють, що доповнення є частиною нової сюжетної арки, де центральною темою залишатиметься надія.

Новини.LIVE також писали, що російська генпрокуратура визнала українську студію GSC Game World "небажаною організацією" на території РФ. У відомстві заявили, що розробників серії S.T.A.L.K.E.R. звинувачують у нібито підтримці ЗСУ та поширенні "русофобського контенту" через гру S.T.A.L.K.E.R. 2. Також у РФ стверджують, що компанія формує негативний образ Росії та "дискредитує" країну.