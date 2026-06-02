Проект от ГСЧС и S.T.A.L.K.E.R. 2 по минной безопасности собрал 28 наград

Работники ГСЧС и создатели S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото: ГСЧС

Социальная кампания по минной безопасности, созданная ГСЧС совместно с разработчиками S.T.A.L.K.E.R. 2, стала самым отмеченным креативным проектом сезона в Украине. Инициатива, направленная на повышение осведомленности подростков об угрозе взрывоопасных предметов, получила 28 профессиональных наград. Проект также установил рекорд года по количеству наград и попаданий в шортлисты отраслевых конкурсов.

Об этом информирует Новини.LIVE.

S.T.A.L.K.E.R. 2 и ГСЧС получили 28 наград за проект о минной безопасности

Социальная кампания по минной безопасности, созданная ГСЧС Украины совместно со студией GSC Game World, входящей в холдинг украинского предпринимателя Максима Криппы, стала одним из самых отмеченных креативных проектов сезона-2026 в Украине. Инициатива, направленная на повышение осведомленности подростков о рисках взрывоопасных предметов, получила 28 профессиональных наград и установила рекорд сезона по количеству наград.

Проект был реализован совместно с UNICEF Ukraine и агентством Rockets. Growth R&D и представлен на базе игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Кампания под названием Anomalous Collaboration получила признание на Ukrainian Creative Stories 2026 — главном событии украинской рекламной и креативной индустрии, объединяющем несколько профильных конкурсов.

Еще до объявления финальных результатов проект стал лидером сезона: из 51 поданной работы он 40 раз попал в шортлисты, что стало лучшим показателем среди всех украинских кейсов года.

Читайте также:

По итогам конкурса кампания получила 28 наград. В частности, на Киевском международном фестивале рекламы проект получил Grand Prix, две награды Best of Contest, четыре золотые, а также серебряные и бронзовые награды. Отдельно работа была отмечена главной наградой конкурса Ukrainian Design: The Very Best Of.

В основе кампании — проблема минной опасности, которая остается критической для Украины. Страна и в дальнейшем считается одной из самых заминированных в мире, а особую группу риска составляют подростки в возрасте 14-17 лет. По данным исследований, значительная часть представителей этой возрастной категории может проявлять рискованное поведение при обнаружении подозрительных или взрывоопасных предметов.

Чтобы донести правила безопасности до молодежи, их интегрировали во вселенную S.T.A.L.K.E.R. 2. В ролике главный герой Скиф демонстрирует алгоритм действий в случае обнаружения опасного предмета: не приближаться, не касаться, отойти тем же маршрутом и сообщить спасателям по номеру 101.

Видео создали непосредственно в игровой среде с использованием оригинальных материалов и голоса персонажа. Также аудиоверсия кампании получила статус социальной рекламы после согласования Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания, что позволило транслировать ее на украинских радиостанциях в пределах социальных квот.

Новини.LIVE информировали, что в марте 2026 года стало известно, что GSC Game World анонсировала первое большое сюжетное дополнение для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl под названием "Цена надежды", которое выйдет летом на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Разработчики отмечают, что новая глава станет масштабным расширением с десятками часов прохождения, новыми историями и персонажами в знакомой атмосфере Зоны. Также в студии подчеркивают, что дополнение является частью новой сюжетной арки, где центральной темой будет оставаться надежда.

Новини.LIVE также писали, что российская генпрокуратура признала украинскую студию GSC Game World "нежелательной организацией" на территории РФ. В ведомстве заявили, что разработчиков серии S.T.A.L.K.E.R. обвиняют в якобы поддержке ВСУ и распространении "русофобского контента" через игру S.T.A.L.K.E.R. 2. Также в РФ утверждают, что компания формирует негативный образ России и "дискредитирует" страну.