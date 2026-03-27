GSC анонсировала новую сюжетную главу для S.T.A.L.K.E.R. 2

Сцена из нового сюжета игры. Фото: кадр из видео

GSC Game World анонсировала для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl первое крупное сюжетное дополнение под названием "Цена надежды", которое выйдет летом на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Вместе с анонсом студия показала трейлер и заявила, что новая глава предложит десятки часов прохождения, новые истории, необычных персонажей и знакомую атмосферу Зоны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на GSC Game World.

S.T.A.L.K.E.R. 2 продолжат новым дополнением "Цена надежды"

В анонсе студия описывает предстоящую новую главу как масштабное сюжетное расширение. В то же время авторы подчеркивают, что даже в таком мире в центре повествования будет оставаться тема надежды. На Xbox Wire также уточнили, что "Cost of Hope" станет средней частью новой большой сюжетной арки во вселенной S.T.A.L.K.E.R. 2.

Сама игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышла 20 ноября 2024 года. Сначала, после релиза, проект критиковали за техническое состояние и проблемы с оптимизацией, однако студия продолжила выпускать патчи и регулярно обновлять и дополнять игру.

Игра быстро покорила мировые площадки по продаже игр и получила широкое признание среди фанатов по всему миру.

Что касается коммерческих показателей, официально GSC Game World сообщала о продаже 1 млн копий уже в первые двое суток после релиза. Позже профильные медиа со ссылкой на аналитику VG Insights писали, что продажи пересекли 3 млн копий, а в марте 2025 года студия уже заявляла о более 6 млн игроков в целом.

Как сообщал ранее Новини.LIVE, игра S.T.A.L.K.E.R. 2 получила даже награду от МИД Украины за существенный вклад в популяризацию страны в мире. На церемонии вручения присутствовала первая леди Украины Елена Зеленская, а также министр иностранных дел Андрей Сибига, украинские дипломаты и известные активисты.

Интересно, что до войны игра имела большую базу фанатов в России. Однако, после выхода новой части игры, в Кремле приняли решение запретить эту игру. Свое решение там объяснили тем, что компания-разработчик часто финансирует и помогает Вооруженным силам Украины.