Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
GSC анонсировала новую сюжетную главу для S.T.A.L.K.E.R. 2

GSC анонсировала новую сюжетную главу для S.T.A.L.K.E.R. 2

Ua ru
Дата публикации 27 марта 2026 08:37
Сцена из нового сюжета игры. Фото: кадр из видео

GSC Game World анонсировала для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl первое крупное сюжетное дополнение под названием "Цена надежды", которое выйдет летом на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Вместе с анонсом студия показала трейлер и заявила, что новая глава предложит десятки часов прохождения, новые истории, необычных персонажей и знакомую атмосферу Зоны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на GSC Game World.

S.T.A.L.K.E.R. 2 продолжат новым дополнением "Цена надежды"

В анонсе студия описывает предстоящую новую главу как масштабное сюжетное расширение. В то же время авторы подчеркивают, что даже в таком мире в центре повествования будет оставаться тема надежды. На Xbox Wire также уточнили, что "Cost of Hope" станет средней частью новой большой сюжетной арки во вселенной S.T.A.L.K.E.R. 2.

Сама игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышла 20 ноября 2024 года. Сначала, после релиза, проект критиковали за техническое состояние и проблемы с оптимизацией, однако студия продолжила выпускать патчи и регулярно обновлять и дополнять игру.

Игра быстро покорила мировые площадки по продаже игр и получила широкое признание среди фанатов по всему миру.

Что касается коммерческих показателей, официально GSC Game World сообщала о продаже 1 млн копий уже в первые двое суток после релиза. Позже профильные медиа со ссылкой на аналитику VG Insights писали, что продажи пересекли 3 млн копий, а в марте 2025 года студия уже заявляла о более 6 млн игроков в целом.

Как сообщал ранее Новини.LIVE, игра S.T.A.L.K.E.R. 2 получила даже награду от МИД Украины за существенный вклад в популяризацию страны в мире. На церемонии вручения присутствовала первая леди Украины Елена Зеленская, а также министр иностранных дел Андрей Сибига, украинские дипломаты и известные активисты.

Интересно, что до войны игра имела большую базу фанатов в России. Однако, после выхода новой части игры, в Кремле приняли решение запретить эту игру. Свое решение там объяснили тем, что компания-разработчик часто финансирует и помогает Вооруженным силам Украины.

компьютерные игры STALKER 2 Steam
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации