Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Разработчиков S.T.A.L.K.E.R. "забанили" в РФ — в чем обвиняют

Разработчиков S.T.A.L.K.E.R. "забанили" в РФ — в чем обвиняют

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 04:12
обновлено: 04:28
Компания GSC Game World является нежелательной в РФ — финансировала ВСУ
Офис студии GSC Game World в Чехии. Фото: GSC Game World

Украинская компания GSC Game World, известная разработкой серии игр S.T.A.L.K.E.R., объявлена "нежелательной" в РФ. Соответствующее решение вынесла генпрокуратура оккупантов.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Реклама
Читайте также:

Чем разработчики взбесили оккупантов РФ

В генпрокуратуре РФ заявили, что компания спонсирует Вооруженные силы Украины, а также через S.T.A.L.K.E.R. 2 распространяет "русофобский контент".

"Только в 2022 году студия перевела украинской армии около 17 миллионов долларов", — утверждают в российском ведомстве.

Кроме того, по данным прокуратуры РФ, разработчик игры "способствует формированию образа России как "государства-агрессора"" и распространяет материалы, дискредитирующие страну.

"В 2024 году разработчиками выпущена компьютерная игра, продвигающая украинские нарративы и содержащая агрессивный русофобский контент", — заявили в ведомстве оккупантов.

Мы уже сообщали, что МИД Украины вручил награду компании GSC Game World. Награда была выдана за важный вклад в популяризацию Украины на международной арене.

Ранее мы также информировали, что игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl сразу после релиза получила мировое признание и высокий интерес геймеров. Только за первые 36 часов после запуска было продано более одного миллиона копий игры.

россия финансовая помощь компьютерные игры видеоигры STALKER 2
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации