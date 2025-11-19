Компания GSC Game World является нежелательной в РФ — финансировала ВСУ

Офис студии GSC Game World в Чехии. Фото: GSC Game World

Украинская компания GSC Game World, известная разработкой серии игр S.T.A.L.K.E.R., объявлена "нежелательной" в РФ. Соответствующее решение вынесла генпрокуратура оккупантов.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Чем разработчики взбесили оккупантов РФ

В генпрокуратуре РФ заявили, что компания спонсирует Вооруженные силы Украины, а также через S.T.A.L.K.E.R. 2 распространяет "русофобский контент".

"Только в 2022 году студия перевела украинской армии около 17 миллионов долларов", — утверждают в российском ведомстве.

Кроме того, по данным прокуратуры РФ, разработчик игры "способствует формированию образа России как "государства-агрессора"" и распространяет материалы, дискредитирующие страну.

"В 2024 году разработчиками выпущена компьютерная игра, продвигающая украинские нарративы и содержащая агрессивный русофобский контент", — заявили в ведомстве оккупантов.

Мы уже сообщали, что МИД Украины вручил награду компании GSC Game World. Награда была выдана за важный вклад в популяризацию Украины на международной арене.

Ранее мы также информировали, что игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl сразу после релиза получила мировое признание и высокий интерес геймеров. Только за первые 36 часов после запуска было продано более одного миллиона копий игры.