Україна
Розробників S.T.A.L.K.E.R. "забанили" у РФ — в чому звинувачують

Розробників S.T.A.L.K.E.R. "забанили" у РФ — в чому звинувачують

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 04:12
Оновлено: 03:21
Компанія GSC Game World є небажаною у РФ — фінансувала ЗСУ
Офіс студії GSC Game World у Чехії. Фото: GSC Game World

Українська компанія GSC Game World, що відома розробкою серії ігор S.T.A.L.K.E.R., оголошена "небажаною" у РФ. Відповідне рішення винесла генпрокуратура окупантів.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Читайте також:

Чим розробники вибісили окупантів РФ

У генпрокуратурі РФ заявили, що компанія спонсорує Збройні сили України, а також через S.T.A.L.K.E.R. 2 поширює "русофобський контент".

"Тільки 2022 році студія переказала українській армії близько 17 мільйонів доларів", — стверджують у російському відомстві.

Крім того, за даними прокуратури РФ, розробник гри "сприяє формуванню образу Росії як "держави-агресора"" та поширює матеріали, що дискредитують країну.

"У 2024 році розробниками випущена комп’ютерна гра, що просуває українські наративи та містить агресивний русофобський контент", — заявили у відомстві окупантів.

Ми вже повідомляли, що МЗС України вручило нагороду компанії GSC Game World. Відзнака була видана за важливий внесок у популяризацію України на міжнародній арені.

Раніше ми також інформували, що гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl одразу після релізу здобула світове визнання та високий інтерес геймерів. Лише за перші 36 годин після запуску було продано понад один мільйон копій гри.

росія фінансова допомога комп'ютерні ігри відеоігри STALKER 2
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
