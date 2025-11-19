Компанія GSC Game World є небажаною у РФ — фінансувала ЗСУ

Офіс студії GSC Game World у Чехії. Фото: GSC Game World

Українська компанія GSC Game World, що відома розробкою серії ігор S.T.A.L.K.E.R., оголошена "небажаною" у РФ. Відповідне рішення винесла генпрокуратура окупантів.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Чим розробники вибісили окупантів РФ

У генпрокуратурі РФ заявили, що компанія спонсорує Збройні сили України, а також через S.T.A.L.K.E.R. 2 поширює "русофобський контент".

"Тільки 2022 році студія переказала українській армії близько 17 мільйонів доларів", — стверджують у російському відомстві.

Крім того, за даними прокуратури РФ, розробник гри "сприяє формуванню образу Росії як "держави-агресора"" та поширює матеріали, що дискредитують країну.

"У 2024 році розробниками випущена комп’ютерна гра, що просуває українські наративи та містить агресивний русофобський контент", — заявили у відомстві окупантів.

Ми вже повідомляли, що МЗС України вручило нагороду компанії GSC Game World. Відзнака була видана за важливий внесок у популяризацію України на міжнародній арені.

Раніше ми також інформували, що гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl одразу після релізу здобула світове визнання та високий інтерес геймерів. Лише за перші 36 годин після запуску було продано понад один мільйон копій гри.