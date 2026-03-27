GSC анонсувала нову сюжетну главу для S.T.A.L.K.E.R. 2

Сцена з нового сюжету гри.

GSC Game World анонсувала для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl перше велике сюжетне доповнення під назвою "Ціна надії", яке вийде влітку на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series. Разом з анонсом студія показала трейлер і заявила, що нова глава запропонує десятки годин проходження, нові історії, незвичних персонажів і знайому атмосферу Зони.

S.T.A.L.K.E.R. 2 продовжать новим доповненням "Ціна надії"

В анонсі студія описує майбутню нову главу як масштабне сюжетне розширення. Водночас автори підкреслюють, що навіть у такому світі в центрі оповіді залишатиметься тема надії. На Xbox Wire також уточнили, що "Cost of Hope" стане середньою частиною нової великої сюжетної арки у всесвіті S.T.A.L.K.E.R. 2.

Сама гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вийшла 20 листопада 2024 року. Спочатку, після релізу, проєкт критикували за технічний стан і проблеми з оптимізацією, однак студія продовжила випускати патчі та регулярно оновлювати й доповнювати гру.

Гра швидко підкорила світові майданчики з продажу ігор та отримала широке визнання серед фанатів по усьому світу.

Щодо комерційних показників, офіційно GSC Game World повідомляла про продаж 1 млн копій уже в перші дві доби після релізу. Пізніше профільні медіа з посиланням на аналітику VG Insights писали, що продажі перетнули 3 млн копій, а в березні 2025 року студія вже заявляла про понад 6 млн гравців загалом.

Як повідомляв раніше Новини.LIVE, гра S.T.A.L.K.E.R. 2 отримала навіть відзнаку від МЗС України за суттєвий вклад у популяризацію країни у світі. На церемонії вручення була присутня перша леді України Олена Зеленська, а також міністр закордонних справ Андрій Сибіга, українські дипломати та відомі активісти.

Цікаво, що до війни гра мала велику базу фанатів в Росії. Проте, після виходу нової частини гри, в Кремлі прийняли рішення заборонити цю гру. Своє рішення там пояснили тим, що компанія-розробник часто фінансує та допомагає Збройним силам України.