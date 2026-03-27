Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня GSC анонсувала нову сюжетну главу для S.T.A.L.K.E.R. 2

GSC анонсувала нову сюжетну главу для S.T.A.L.K.E.R. 2

Ua ru
Дата публікації: 27 березня 2026 08:37
Сцена з нового сюжету гри. Фото: кадр з відео

GSC Game World анонсувала для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl перше велике сюжетне доповнення під назвою "Ціна надії", яке вийде влітку на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series. Разом з анонсом студія показала трейлер і заявила, що нова глава запропонує десятки годин проходження, нові історії, незвичних персонажів і знайому атмосферу Зони.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на GSC Game World.

В анонсі студія описує майбутню нову главу як масштабне сюжетне розширення. Водночас автори підкреслюють, що навіть у такому світі в центрі оповіді залишатиметься тема надії. На Xbox Wire також уточнили, що "Cost of Hope" стане середньою частиною нової великої сюжетної арки у всесвіті S.T.A.L.K.E.R. 2.

Сама гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вийшла 20 листопада 2024 року. Спочатку, після релізу, проєкт критикували за технічний стан і проблеми з оптимізацією, однак студія продовжила випускати патчі та регулярно оновлювати й доповнювати гру.

Гра швидко підкорила світові майданчики з продажу ігор та отримала широке визнання серед фанатів по усьому світу. 

Читайте також:

Щодо комерційних показників, офіційно GSC Game World повідомляла про продаж 1 млн копій уже в перші дві доби після релізу. Пізніше профільні медіа з посиланням на аналітику VG Insights писали, що продажі перетнули 3 млн копій, а в березні 2025 року студія вже заявляла про понад 6 млн гравців загалом.

Як повідомляв раніше Новини.LIVE, гра S.T.A.L.K.E.R. 2 отримала навіть відзнаку від МЗС України за суттєвий вклад у популяризацію країни у світі. На церемонії вручення була присутня перша леді України Олена Зеленська, а також міністр закордонних справ Андрій Сибіга, українські дипломати та відомі активісти.

Цікаво, що до війни гра мала велику базу фанатів в Росії. Проте, після виходу нової частини гри, в Кремлі прийняли рішення заборонити цю гру. Своє рішення там пояснили тим, що компанія-розробник часто фінансує та допомагає Збройним силам України

комп'ютерні ігри STALKER 2 Steam
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації