Прогріє майже до +40 °C: Укргідрометцентр попередив про сильну спеку

Жінка рятується від спеки. Фото: REUTERS/Alice Sacco

Альбіна Зарічна Редактор

Найближчими днями спека в Україні знову посилиться. Подекуди температура повітря підвищиться до +40 °C. Різке підвищення температура повітря може негативно впливати на життєдіяльність населення.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Спека в Україні

У період 28-30 червня на територію України пошириться гаряче повітря, що надходитиме з північних районів Африки через південну та центральну частину Європи, внаслідок чого в країні прогнозується сильна спека.

Погода в Україні 28 червня. Фото: Укргідрометцентр

Зокрема, у неділю, 28 червня, у західних, Вінницькій та Житомирській областях, а 29-30 червня на Правобережжі температура вдень підвищиться до +35...+38 °C.

Погода в Україні 29 червня. Фото: Укргідрометцентр

"Сильна спека може зумовити ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств, порушення залізничного та автомобільного транспорту, негативно впливатиме на життєдіяльність населення", — йдеться у повідомленні.

А на території Київщини 29-30 червня очікується +35...+38 °C.

Як писали Новини.LIVE, на Землі 26 червня не очікується суттєвих магнітних бур. Геомагнітна обстановка протягом доби буде в межах від спокійного до активного рівня.

А сьогодні в Україні мінлива хмарність. Синоптики розповіли, що подекуди очікується невеликий короткочасний дощ із грозою. Водночас температура повітря буде високою.