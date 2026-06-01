Програма національного кешбеку на пальне не мала сенсу, – експерт

Дата публікації: 1 червня 2026 19:10
Майже 80% українських аграріїв уникнули фінансового удару від весняної паливної кризи, встигнувши завершити основні закупівлі до подорожчання. А от державна програма кешбеку виявилася малоефективною.

Таку думку в ефірі "День.LIVE" висловив паливний експерт Дмитро Льоушкін.

Програма "Національний кешбек" не є настільки ефективною, як вважає експерт

Українська посівна кампанія завершилася у квітні, завдяки чому переважна більшість сільгоспвиробників не зазнала критичних збитків через паливну кризу, яка спалахнула у березні. Понад 80% аграріїв зуміли повністю відсіятися та придбати необхідні обсяги пального за колишніми низькими цінами. Зміна вартості ресурсів застала фермерів лише на фінальних етапах польових робіт, коли тривало досівання.

Паралельно з цим паливний експерт Дмитро Льоушкін в ефірі програми День.LIVE досить критично оцінив результати державної програми фінансової підтримки громадян.

На думку фахівця, реальна практична користь та економічне значення цього інструменту для ринку є мінімальними. Оцінюючи ініціативу влади, експерт зазначив: "А щодо національного кешбеку, ну, я можу так сказати, гарно, що він був, але сенсу в ньому в принципі ніякого немає".

Набагато серйозніші виклики для вітчизняного аграрного сектору очікуються попереду, коли розпочнеться збір врожаю. Попередні успіхи із закупівлею пального за низькою вартістю стосувалися виключно весняного етапу робіт. 

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Україні уже завершилася програма кешбеку на пальне. За час дії нею встигли скористатися 2,3 млн громадян з 20 березня до 31 травня і давала змогу заощадити від 5% до 15% залежно від виду пального.

Тим часом урядова програма "Національний кешбек" працюватиме ще два роки. Згідно з дослідженням компанії Mastercard, 41% громадян змінили свої споживчі звички на користь української продукції. Цю тенденцію підтверджують і торговельні мережі, які зафіксували збільшення обсягів продажу вітчизняних товарів до 9%.

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Анастасія Постоєнко
