Програма національного кешбеку на пальне не мала сенсу, – експерт

Заправка автомобіля. Фото: УНІАН

Майже 80% українських аграріїв уникнули фінансового удару від весняної паливної кризи, встигнувши завершити основні закупівлі до подорожчання. А от державна програма кешбеку виявилася малоефективною.

Таку думку в ефірі "День.LIVE" висловив паливний експерт Дмитро Льоушкін.

Програма "Національний кешбек" не є настільки ефективною, як вважає експерт

Українська посівна кампанія завершилася у квітні, завдяки чому переважна більшість сільгоспвиробників не зазнала критичних збитків через паливну кризу, яка спалахнула у березні. Понад 80% аграріїв зуміли повністю відсіятися та придбати необхідні обсяги пального за колишніми низькими цінами. Зміна вартості ресурсів застала фермерів лише на фінальних етапах польових робіт, коли тривало досівання.

Паралельно з цим паливний експерт Дмитро Льоушкін в ефірі програми День.LIVE досить критично оцінив результати державної програми фінансової підтримки громадян.

На думку фахівця, реальна практична користь та економічне значення цього інструменту для ринку є мінімальними. Оцінюючи ініціативу влади, експерт зазначив: "А щодо національного кешбеку, ну, я можу так сказати, гарно, що він був, але сенсу в ньому в принципі ніякого немає".

Читайте також:

Набагато серйозніші виклики для вітчизняного аграрного сектору очікуються попереду, коли розпочнеться збір врожаю. Попередні успіхи із закупівлею пального за низькою вартістю стосувалися виключно весняного етапу робіт.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Україні уже завершилася програма кешбеку на пальне. За час дії нею встигли скористатися 2,3 млн громадян з 20 березня до 31 травня і давала змогу заощадити від 5% до 15% залежно від виду пального.

Тим часом урядова програма "Національний кешбек" працюватиме ще два роки. Згідно з дослідженням компанії Mastercard, 41% громадян змінили свої споживчі звички на користь української продукції. Цю тенденцію підтверджують і торговельні мережі, які зафіксували збільшення обсягів продажу вітчизняних товарів до 9%.