Программа национального кэшбэка на топливо не имела смысла, — эксперт

Дата публикации 1 июня 2026 19:10
Заправка автомобиля. Фото: УНИАН

Почти 80% украинских аграриев избежали финансового удара от весеннего топливного кризиса, успев завершить основные закупки до подорожания. А вот государственная программа кэшбэка оказалась малоэффективной.

Такое мнение в эфире "День.LIVE" высказал топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

Программа "Национальный кэшбек" не настолько эффективна, как считает эксперт

Украинская посевная кампания завершилась в апреле, благодаря чему подавляющее большинство сельхозпроизводителей не понесло критических убытков из-за топливного кризиса, который разразился в марте. Более 80% аграриев сумели полностью отсеяться и приобрести необходимые объемы топлива по прежним низким ценам. Изменение стоимости ресурсов застало фермеров только на финальных этапах полевых работ, когда продолжалось досеивание.

Параллельно с этим топливный эксперт Дмитрий Леушкин в эфире программы День.LIVE достаточно критично оценил результаты государственной программы финансовой поддержки граждан.

По мнению специалиста, реальная практическая польза и экономическое значение этого инструмента для рынка минимальны. Оценивая инициативу власти, эксперт отметил: "А относительно национального кэшбека, ну, я могу так сказать, хорошо, что он был, но смысла в нем в принципе никакого нет".

Гораздо более серьезные вызовы для отечественного аграрного сектора ожидаются впереди, когда начнется сбор урожая. Предыдущие успехи с закупкой топлива по низкой стоимости касались исключительно весеннего этапа работ.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине уже завершилась программа кэшбэка на топливо. За время действия ею успели воспользоваться 2,3 млн граждан с 20 марта по 31 мая и позволяла сэкономить от 5% до 15% в зависимости от вида топлива.

Между тем правительственная программа "Национальный кэшбек" будет работать еще два года. Согласно исследованию компании Mastercard, 41% граждан изменили свои потребительские привычки в пользу украинской продукции. Эту тенденцию подтверждают и торговые сети, которые зафиксировали увеличение объемов продаж отечественных товаров до 9%.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
