Національний кешбек: українці витрачають 70% на комуналку

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев повідомив, що Уряд продовжив дію програми "Національний кешбек" на два роки. За його словами, українці витрачають 70% на комунальні платежі, решта — на товари та послуги.

Про це Олексій Соболев повідомив в інтервʼю "РБК-Україна".

"Національний кешбек" в Україні

Соболев каже, що продовження експерименту ще на два роки пов’язане зі строком чинності урядових рішень і підтвердженою економічною доцільністю.

Зокрема, за даними Mastercard, 41% споживачів стали частіше обирати українські товари, а торгові мережі відзначають зростання їхніх продажів до 9%.

Міністр зауважив, що програма виконує важливу соціальну функцію. За його словами, більшість її учасників мають сімейний дохід до 40 тисяч гривень.

"70% коштів кешбека витрачають на комуналку. Решта — на українські товари або послуги, всі кошти залишаються в економіці", — розповів він.

Відомо, що до програми долучилися 1500 торгових мереж та магазинів. Основною вимогою для торгових закладів є робота на загальній системі оподаткування, приймання безготівкових платежів і видача фіскальних чеків.

Умови кешбеку

Соболев каже, що правила нарахування кешбеку оптимізували, щоб допомогти українським виробникам конкурувати із субсидованим іноземним імпортом.

Зокрема, кешбек підвищили до 15% на товари, у яких частка імпорту перевищує 35% — це переважно непродовольча продукція та окремі продукти харчування, зокрема тверді сири. Водночас до 5% зменшили кешбек на продукцію тих галузей, де українські виробники й так повністю домінують.

Внаслідок нових правил вдалося знизити витрати держбюджету на 100 млн гривень щомісяця. Наразі "Національний кешбек" коштує державі приблизно 450 млн гривень на місяць.

Кешбек на паливо

Соболев зазначив, що так званий паливний кешбек обходиться бюджету у 20 млн грн щодня. За його словами, ці виплати продовжать лише на травень.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Мінцифри, до 31 травня уряд продовжив дію кешбеку на пальне. З 20 березня нарахування отримали понад 2 мільйони українців.

Раніше в Мінекономіки пояснили, чому затримується компенсація за пальне. Зокрема, деяким громадянам виплата нараховується не одразу. Якщо гроші не зʼявляються, то варто перевірити налаштування картки та звернутися через "Дію" з чеком.