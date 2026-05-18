Национальный кэшбэк: украинцы тратят 70% на коммуналку

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев сообщил, что Правительство продлило действие программы "Национальный кэшбек" на два года. По его словам, украинцы тратят 70% на коммунальные платежи, остальное — на товары и услуги.

Об этом Алексей Соболев сообщил в интервью "РБК-Украина", передает Новини.LIVE.

"Национальный кэшбек" в Украине

Соболев говорит, что продление эксперимента еще на два года связано со сроком действия правительственных решений и подтвержденной экономической целесообразностью.

В частности, по данным Mastercard, 41% потребителей стали чаще выбирать украинские товары, а торговые сети отмечают рост их продаж до 9%.

Министр отметил, что программа выполняет важную социальную функцию. По его словам, большинство ее участников имеют семейный доход до 40 тысяч гривен.

Читайте также:

"70% средств кэшбека тратят на коммуналку. Остальные — на украинские товары или услуги, все средства остаются в экономике", — рассказал он.

Известно, что к программе присоединились 1500 торговых сетей и магазинов. Основным требованием для торговых заведений является работа на общей системе налогообложения, прием безналичных платежей и выдача фискальных чеков.

Условия кэшбэка

Соболев говорит, что правила начисления кэшбека оптимизировали, чтобы помочь украинским производителям конкурировать с субсидированным иностранным импортом.

В частности, кэшбек повысили до 15% на товары, в которых доля импорта превышает 35% — это преимущественно непродовольственная продукция и отдельные продукты питания, в частности твердые сыры. В то же время до 5% уменьшили кэшбек на продукцию тех отраслей, где украинские производители и так полностью доминируют.

Вследствие новых правил удалось снизить расходы госбюджета на 100 млн гривен ежемесячно. Сейчас "Национальный кэшбек" обходится государству примерно в 450 млн гривен в месяц.

Кэшбек на топливо

Соболев отметил, что так называемый топливный кэшбек обходится бюджету в 20 млн грн ежедневно. По его словам, эти выплаты продолжат только на май.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Минцифры, до 31 мая правительство продлило действие кэшбека на топливо. С 20 марта начисления получили более 2 миллионов украинцев.

Ранее в Минэкономики объяснили, почему задерживается компенсация за топливо. В частности, некоторым гражданам выплата начисляется не сразу. Если деньги не появляются, то стоит проверить настройки карты и обратиться через "Дію" с чеком.