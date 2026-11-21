Люди на зупинці транспорту. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 22 листопада, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, а в окремих регіонах пройдуть дощі та мокрий сніг. Синоптики попереджають про посилення вітру, можливу ожеледицю на дорогах і значні снігопади в Карпатах, тоді як на півдні країни збережеться відносно тепла погода з температурою повітря до +12 °C.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогнози Укргідрометцентру та Meteoprog.

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Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 22 листопада

За даними Українського гідрометеорологічного центру, у неділю в країні переважатиме хмарна погода з проясненнями.

Уночі невеликий мокрий сніг очікується на північному сході України, а вдень опади прогнозують у західних і північних областях. На решті території істотних опадів не передбачається.

Вітер буде південно-західним зі швидкістю 7–12 м/с. У західних регіонах вдень місцями можливі пориви до 15–20 м/с.

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Температура повітря вночі коливатиметься від −4 до +2 °C. У денні години стовпчики термометрів показуватимуть 0…+5 °C.

Найтепліше буде на півдні та південному сході країни, де температура вночі та вдень становитиме +2…+8 °C.

Прогноз погоди від Meteoprog на 22 листопада

За прогнозом Meteoprog, у західних областях уночі істотних опадів не очікується, однак удень місцями пройдуть невеликий дощ і мокрий сніг. У Карпатах прогнозують значні снігопади, а на дорогах подекуди утвориться ожеледиця.

Температура на заході вночі становитиме −3…+2 °C, удень — +2…+7 °C. У Карпатах очікується −8…−3 °C уночі та −5…0 °C удень.

У північних областях прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура повітря вночі опуститься до −5…0 °C, а вдень становитиме 0…+5 °C.

У центральних регіонах також переважатиме суха погода. Вночі температура коливатиметься від −3 до +2 °C, удень повітря прогріється до +2…+7 °C.

На півдні України істотних опадів не передбачається, лише в Криму можливий невеликий дощ. Вночі прогнозують +2…+7 °C, а вдень — +7…+12 °C.

У східних областях уночі очікується невеликий дощ, удень — без істотних опадів. Температура становитиме 0…+5 °C уночі та +2…+7 °C удень.

Вітер у більшості регіонів буде західним або південно-західним зі швидкістю 5–10 м/с.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що оприлюднили прогноз магнітних бур на листопад. За даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA, сильних і тривалих геоштормів на кінець місяця не прогнозували.

Також Новини.LIVE писав, що кліматологиня Віра Балабух спрогнозувала в Україні зиму 2026–2027 років із температурою на 1–2 градуси вищою за кліматичну норму. За її словами, кількість опадів може перевищити звичайні показники на 20–40%.