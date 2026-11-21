Люди на остановке общественного транспорта. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В воскресенье, 22 ноября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, а в отдельных регионах пройдут дожди и мокрый снег. Синоптики предупреждают об усилении ветра, возможной гололедице на дорогах и значительных снегопадах в Карпатах, тогда как на юге страны сохранится относительно теплая погода с температурой воздуха до +12 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогнозы Укргидрометцентра и Meteoprog.

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Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 22 ноября

По данным Украинского гидрометеорологического центра, в воскресенье в стране будет преобладать облачная погода с прояснениями.

Ночью небольшой мокрый снег ожидается на северо-востоке Украины, а днем осадки прогнозируют в западных и северных областях. На остальной территории существенных осадков не предвидится.

Ветер будет юго-западным со скоростью 7–12 м/с. В западных регионах днем местами возможны порывы до 15–20 м/с.

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Температура воздуха ночью будет колебаться от −4 до +2 °C. В дневные часы столбики термометров покажут 0…+5 °C.

Теплее всего будет на юге и юго-востоке страны, где температура ночью и днем составит +2…+8 °C.

Прогноз погоды от Meteoprog на 22 ноября

По прогнозу Meteoprog, в западных областях ночью существенных осадков не ожидается, однако днем местами пройдут небольшой дождь и мокрый снег. В Карпатах прогнозируют значительные снегопады, а на дорогах местами образуется гололедица.

Температура на западе ночью составит −3…+2 °C, днем — +2…+7 °C. В Карпатах ожидается −8…−3 °C ночью и −5…0 °C днем.

В северных областях прогнозируют переменную облачность без осадков. Температура воздуха ночью опустится до −5…0 °C, а днем составит 0…+5 °C.

В центральных регионах также будет преобладать сухая погода. Ночью температура будет колебаться от −3 до +2 °C, днем воздух прогреется до +2…+7 °C.

На юге Украины существенных осадков не предвидится, лишь в Крыму возможен небольшой дождь. Ночью прогнозируют +2…+7 °C, а днем — +7…+12 °C.

В восточных областях ночью ожидается небольшой дождь, днем — без существенных осадков. Температура составит 0…+5 °C ночью и +2…+7 °C днем.

Ветер в большинстве регионов будет западным или юго-западным со скоростью 5–10 м/с.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что обнародовали прогноз магнитных бурь на ноябрь. По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, сильных и продолжительных геоштормов в конце месяца не прогнозировали.

Также Новини.LIVE писал, что климатолог Вера Балабух спрогнозировала в Украине зиму 2026–2027 годов с температурой на 1–2 градуса выше климатической нормы. По ее словам, количество осадков может превысить обычные показатели на 20–40%.