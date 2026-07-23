Продавав авто призначені для ЗСУ: на Львівщині судитимуть чоловіка

Авто, яке міг продавати чоловік. Фото: lviv.gp.gov.ua

Ткач Едуард редактор стрічки новин

У Львівській області відбудеться суд над 36-річним чоловіком з Умані, який, попередньо, продавав авто, які ввозив в якості гуманітарної допомоги ЗСУ. За скоєне суд може його покарати.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Львівської обласної прокуратури.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений налагодив схему ввезення автомобілів в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Зокрема, спочатку він знаходив транспортні засоби на іноземних сайтах, після чого організовував їх доставку. Безпосередньо перегоном автомобілів через кордон займалися залучені водії. У документах на митниці зазначалося, що машини призначені для потреб ЗСУ, що дозволяло уникнути сплати обов'язкових митних платежів.

Надалі, за даними слідства, ввезені автомобілі виставлялися на продаж через інтернет-майданчики. Вартість кожного транспортного засобу визначалася залежно від його технічного стану та класу і становила від 2 300 до 4 300 євро.

Правоохоронці також встановили, що з березня по жовтень минулого року чоловік незаконно ввіз 14 автомобілів, сукупна вартість яких перевищила 2,2 млн гривень. Переважно йшлося про кросовери та позашляховики середнього сегмента, однак серед ввезених транспортних засобів були й моделі преміумкласу, зокрема Audi A6, Audi Allroad, Volkswagen Touareg та Volvo V70.

Що загрожує у суді

За результатами розслідування правоохоронці кваліфікували дії чоловіка за ч. 1 ст. 201-4 ККУ, яка передбачає відповідальність за контрабанду підакцизних товарів. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 340 до 680 тисяч гривень або позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Справу вже передали до суду.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Івано-Франківській області судили мешканку Нижнього Березова, яка зливала у Viber інформації про місця перебування ТЦК. За скоєне суд заборонив їй покидати Україну.

Також ми писали, що у Тернополі суд розглянув справу щодо ситуації, коли ТЦК мобілізували чоловіка з шизофренією. Суддя визнав такі дії протиправними.