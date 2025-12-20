Відео
Прем'єр Португалії відповів, скільки українців мешкають в країні

Прем'єр Португалії відповів, скільки українців мешкають в країні

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 16:35
Скільки українців мешкає в Португалії — Луїш Монтенегру назвав цифру
Луїш Монтенегру. Фото: Reuters

Під час війни у Португалії оселилися близько 79 тисяч українців. Значна частина з них хоче отримати португальське громадянство.

Про це заявив прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру під час пресконференції в Києві у суботу, 20 грудня.

Близько 79 тис. українців отримали прихисток у Португалії

За словами португальського прем'єра, йдеться передусім про українців, які отримали тимчасовий захист після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Водночас Монтенегру нагадав, що чимало українців переїхали до Португалії ще наприкінці 1990-х років і за цей час успішно інтегрувалися в португальське суспільство.

"Ми прийняли у Португалії більше ніж 70 тисяч українців у період війни. З цього приводу я хотів би сказати, що пан президент розуміє, яка відповідальність лежить на нас щодо переселених українців", — сказав Монтенегру.

Прем'єр підкреслив, що українська громада активно працює, навчається та є важливою частиною економіки країни. За його оцінкою, це свідчить про відповідальну міграційну політику Португалії та ефективну підтримку українців у період війни.

Нагадаємо, Луїш Монтенегру 20 грудня прибув до Києва з офіційним візитом.

Під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським прем'єр повідомив, що Португалія виділить 600 тис. євро на підтримку України.

українці Португалія громадянство переселенці еміграція
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
