Головна Новини дня Зеленський вшанував полеглих воїнів з прем'єром Португалії

Зеленський вшанував полеглих воїнів з прем'єром Португалії

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 13:03
Прем'єр Португалії приїхав у Київ 20 грудня — деталі
Луїш Монтенегру та Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру 20 грудня прибув до Києва. Разом з Президентом України Володимиром Зеленським вшанували пам'ять наших полеглих воїнів.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram. 

Вшанування пам'яті полеглих українських воїнів

"Сьогодні разом із прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру вшанували пам'ять наших полеглих воїнів. Вічна пам'ять усім нашим воїнам, кожному українцю, які віддали свої життя, щоб Україна могла жити!" — сказав Зеленський. 

Зазначимо, що це перший візит іспанського прем'єра до України з моменту приходу до влади. До цього часу Монтенегру мав лише дві особисті зустрічі з Володимиром Зеленським.

Відомо, що він прибув до Києва сьогодні зранку разом з міністром оборони Португалі Нуно Мело. 

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, що ситуація на фронті складна, однак Україна не капітулює. За його словами, ворог тисне кількістю. 

Також президент наголосив, що у повномасштабній війні винна лише РФ. Він додав, що заяви Путіна про нібито відсутність планів атакувати Європу є найнебезпечнішим сигналом.

