Україна
Окупантів багато, але Україна не капітулює — Зеленський про фронт

Окупантів багато, але Україна не капітулює — Зеленський про фронт

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 03:06
Зеленський чесно розповів про затримки зброї та оборону Куп’янська
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Ситуація на фронті залишається вкрай складною і ворог тисне кількістю. Хоча цю навалу окупантів РФ стримувати стає дедалі важче, але Україна не збирається капітулювати.

Про це Володимир Зеленський відверто заявив під час розмови з польськими журналістами, передають Новини.LIVE.

Читайте також:

Дефіцит і затримки

Глава держави пояснив причини ускладнень. Армія відчувала брак ресурсів. Були перебої з наявністю певних видів ракет. Критично не вистачало боєприпасів для ППО, адже поставки від партнерів затримувалися.

Також далися взнаки проблеми з енергоносіями. Втім, Зеленський підкреслив: він констатує факти, а не висуває звинувачення партнерам.

Також Зеленський нагадав, що особисто відвідав один із найгарячіших напрямків — Куп'янськ.

"Я приїхав до Куп'янська, ситуація там була непростою. Лінія фронту — дуже близько. Попри шалений тиск, місто залишається під контролем Збройних сил України", — розповів він. 

Люди важливіші за руїни

Зеленський озвучив пріоритет командування. Це збереження особового складу.

Якщо росіяни знищують село під нуль, триматися за каміння ціною тисяч життів ніхто не буде. Ворог може увійти на випалену землю. Але це тактичний відхід, а не поразка.

"Ми будемо робити все, щоб зберегти життя наших солдатів, тому що ми повинні в першу чергу мати збройну силу. Це зовсім не означає, що ми готові здатися", — резюмував президент.

Нагадаємо, раніше в ГУР розкрили, чи завершиться війна у 2026 році. Там заявили, що зараз держава зосереджена не на датах, а на досягненні справедливого й стійкого миру. 

Водночас Валерій Залужний пояснив, які рішення необхідні для закінчення війни. За його словами, потрібний комплексний підхід. 

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
