Зеленський чесно розповів про затримки зброї та оборону Куп’янська

Ситуація на фронті залишається вкрай складною і ворог тисне кількістю. Хоча цю навалу окупантів РФ стримувати стає дедалі важче, але Україна не збирається капітулювати.

Про це Володимир Зеленський відверто заявив під час розмови з польськими журналістами, передають Новини.LIVE.

Дефіцит і затримки

Глава держави пояснив причини ускладнень. Армія відчувала брак ресурсів. Були перебої з наявністю певних видів ракет. Критично не вистачало боєприпасів для ППО, адже поставки від партнерів затримувалися.

Також далися взнаки проблеми з енергоносіями. Втім, Зеленський підкреслив: він констатує факти, а не висуває звинувачення партнерам.

Також Зеленський нагадав, що особисто відвідав один із найгарячіших напрямків — Куп'янськ.

"Я приїхав до Куп'янська, ситуація там була непростою. Лінія фронту — дуже близько. Попри шалений тиск, місто залишається під контролем Збройних сил України", — розповів він.

Люди важливіші за руїни

Зеленський озвучив пріоритет командування. Це збереження особового складу.

Якщо росіяни знищують село під нуль, триматися за каміння ціною тисяч життів ніхто не буде. Ворог може увійти на випалену землю. Але це тактичний відхід, а не поразка.

"Ми будемо робити все, щоб зберегти життя наших солдатів, тому що ми повинні в першу чергу мати збройну силу. Це зовсім не означає, що ми готові здатися", — резюмував президент.

