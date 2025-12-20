Видео
Україна
Популярные запросы

Главная Новости дня Оккупантов много, но Украина не капитулирует — Зеленский о фронте

Оккупантов много, но Украина не капитулирует — Зеленский о фронте

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 03:06
Зеленский честно рассказал о задержках оружия и обороне Купянска
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Ситуация на фронте остается крайне сложной и враг давит количеством. Хотя это нашествие оккупантов РФ сдерживать становится все труднее, но Украина не собирается капитулировать.

Об этом Владимир Зеленский откровенно заявил во время разговора с польскими журналистами, передают Новини.LIVE.

Дефицит и задержки

Глава государства объяснил причины осложнений. Армия испытывала нехватку ресурсов. Были перебои с наличием определенных видов ракет. Критически не хватало боеприпасов для ПВО, ведь поставки от партнеров задерживались.

Также сказались проблемы с энергоносителями. Впрочем, Зеленский подчеркнул: он констатирует факты, а не выдвигает обвинения партнерам.

Также Зеленский напомнил, что лично посетил одно из самых горячих направлений — Купянск.

"Я приехал в Купянск, ситуация там была непростой. Линия фронта — очень близко. Несмотря на огромное давление, город остается под контролем Вооруженных сил Украины", — рассказал он.

Люди важнее руин

Зеленский озвучил приоритет командования. Это сохранение личного состава.

Если россияне уничтожают село под ноль, держаться за камни ценой тысяч жизней никто не будет. Враг может войти на выжженную землю. Но это тактический отход, а не поражение.

"Мы будем делать все, чтобы сохранить жизни наших солдат, потому что мы должны в первую очередь иметь вооруженную силу. Это вовсе не означает, что мы готовы сдаться", — резюмировал президент.

Напомним, ранее в ГУР раскрыли, завершится ли война в 2026 году. Там заявили, что сейчас государство сосредоточено не на датах, а на достижении справедливого и устойчивого мира.

В то же время Валерий Залужный объяснил, какие решения необходимы для окончания войны. По его словам, нужен комплексный подход.

Владимир Зеленский ВСУ Купянск война в Украине ситуация на фронте
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
