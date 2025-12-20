Видео
Главная Новости дня Премьер Португалии ответил, сколько украинцев проживают в стране

Премьер Португалии ответил, сколько украинцев проживают в стране

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 16:35
Сколько украинцев проживает в Португалии — Луиш Монтенегру назвал цифру
Луиш Монтенегру. Фото: Reuters

Во время войны в Португалии поселились около 79 тысяч украинцев. Значительная часть из них хочет получить португальское гражданство.

Об этом заявил премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру во время пресс-конференции в Киеве в субботу, 20 декабря.

Читайте также:

Около 79 тыс. украинцев получили приют в Португалии

По словам португальского премьера, речь идет прежде всего об украинцах, которые получили временную защиту после начала полномасштабной войны России против Украины.

В то же время Монтенегру напомнил, что многие украинцы переехали в Португалию еще в конце 1990-х годов и за это время успешно интегрировались в португальское общество.

"Мы приняли в Португалии более 70 тысяч украинцев в период войны. По этому поводу я хотел бы сказать, что господин президент понимает, какая ответственность лежит на нас в отношении переселенных украинцев", — сказал Монтенегру.

Премьер подчеркнул, что украинская община активно работает, учится и является важной частью экономики страны. По его оценке, это свидетельствует об ответственной миграционной политике Португалии и эффективной поддержке украинцев в период войны.

Напомним, Луиш Монтенегру 20 декабря прибыл в Киев с официальным визитом.

Во время встречи с президентом Владимиром Зеленским премьер сообщил, что Португалия выделит 600 тыс. евро на поддержку Украины.

украинцы Португалия гражданство переселенцы эмиграция
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
