Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня ППО знищила 72 цілі під час нічної атаки Росії на Україну

ППО знищила 72 цілі під час нічної атаки Росії на Україну

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2026 09:37
Росія атакувала Україну ракетами в ніч проти 9 липня: ППО збила 72 цілі
Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 9 липня російські війська здійснили комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні ракети та десятки ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони знищили та придушили 72 ворожі повітряні цілі.

Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України, передає Новини.LIVE.

Росія атакувала Україну двома ракетами та 94 дронами

За даними військових, із 18:00 8 липня російська армія запустила по Україні дві балістичні ракети "Іскандер-М" із тимчасово окупованої території Криму, а також 94 ударні БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і дрони-імітатори "Пародія".

Безпілотники запускали з території Росії з напрямків Брянська, Міллерового та Орла, а також із тимчасово окупованого Криму та Донецька.

Повітряний напад відбивали підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Читайте також:

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 72 ворожі безпілотники у північних, південних та східних регіонах країни.

Водночас зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 19 ударних БпЛА на 13 локаціях. Крім того, уламки збитих дронів впали ще у чотирьох місцях.

У Повітряних силах закликали українців дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог.

Новини.LIVE повідомляли, що Україна обговорює з іноземними партнерами можливість отримання ліцензій для виробництва зенітних ракетних систем Patriot. Такий крок може посилити українську протиповітряну оборону та сприяти розвитку власної оборонної промисловості. Зокрема Андрій Сибіга заявив, що Україна може отримати ліцензії на виробництво Patriot.

Також Новини.LIVE інформували, що на тлі зростання кількості масованих атак РФ ракетами та безпілотниками США розглядають можливість дозволити Україні виробляти системи Patriot за ліцензією. Президент США Дональд Трамп заявив, що це питання наразі перебуває на стадії обговорення.

ППО війна в Україні атака Росії на Україну
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації