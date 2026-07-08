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Головна Новини дня Сибіга: Україна може отримати ліцензії на виробництво антибалістики Patriot

Сибіга: Україна може отримати ліцензії на виробництво антибалістики Patriot

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2026 14:34
Протиповітряна оборона — Україна може отримати ліцензії
Андрій Сибіга. Фото: Lee Jin-man/Pool via REUTERS

Україна веде переговори з міжнародними партнерами щодо отримання ліцензій на виробництво антибалістичних систем Patriot. Це може суттєво посилити спроможності держави у сфері протиповітряної оборони та пришвидшити розвиток власного оборонного виробництва.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, відповідаючи на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

Ліцензії на Patriot для України

Сибіга розповів, що питання про ліцензії вже перебуває на порядку денному переговорів із міжнародними партнерами. За його словами, це стане одним із найефективніших шляхів для швидкого нарощування антибалістичних спроможностей України.

"Ми можемо дуже швидко впроваджувати, виробляти, застосовувати. І ще й удосконалювати ті технології, якими, зокрема, діляться наші партнери", — сказав міністр. 

Він додав, що пріоритетом є саме антибалістичне озброєння чи обладнання. Водночас йдеться також про ліцензії в інших напрямках, адже "все повинно працювати на оборону".

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на Сергія Кислицю, Україна щодня веде перемовини про ліцензії на Patriot. Водночас країна змушена боротися з однією проблемою — проникнення західних компонентів у російські ракети.

На цьому також наполягає Володимир Зеленський. За його словами, це критично важливою для посилення української протиповітряної оборони.

Андрій Сибіга ППО Patriot Саміт НАТО в Анкарі
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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