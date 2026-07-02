Україна щодня веде переговори про ліцензії на Patriot — Кислиця про ППО

Сергій Кислиця. Фото: УНІАН

Перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Кислиця повідомив, що щоденно Україна проводить переговори стосовно отримання ліцензій на виробництво систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це Сергій Кислиця повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галина Остаповець.

Ліцензії на виробництво систем ППО Patriot

"Питання отримання ліцензії, воно є щоденним питанням", — зазначив Кислиця.

Він зауважив, що його також обовʼязково будуть підіймати на майбутньому саміті НАТО.

Водночас країна змушена боротися зі однією проблемою — проникнення західних компонентів у російські ракети.

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"Питання в тому, що західні запчастини і комплектуючі знаходяться у багатьох видах російського озброєння. Багато, що отримується через те, що система контролю за експортом предметів або компонентів подвійного використання є невдосконалена", — зазначив Кислиці.

За його словами, враховуючи, наскільки сьогодні побутова техніка є складною, накласти обмеження на експорт пральних машин не так просто.

"Тому це питання, над яким ми працюємо, вирішити його дуже складно", — додав він.

Як писали Новини.LIVE, український лідер Володимир Зеленський на місці російського обстрілу Дарницького району Києва 2 липня заявив про потребу в ракетах для захисту України.

Глава держави наголосив, що своєчасна військова допомога партнерів могла б урятувати життя людей. Крім того, Зеленський наголосив, що Україна продовжить відповідати на російські удари.