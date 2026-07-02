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Главная Новости дня Кислица: Украина ежедневно ведет переговоры о лицензиях на Patriot

Кислица: Украина ежедневно ведет переговоры о лицензиях на Patriot

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2026 19:15
Украина ежедневно ведет переговоры о лицензиях на Patriot — Кислица о ПВО
Сергей Кислица. Фото: УНИАН

Первый заместитель главы Офиса Президента Сергей Кислица сообщил, что Украина ежедневно ведет переговоры о получении лицензий на производство систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом Сергей Кислица сообщил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Лицензии на производство систем ПВО Patriot

"Вопрос получения лицензии — это повседневный вопрос", — отметил Кислица.

Он отметил, что этот вопрос обязательно будет поднят на предстоящем саммите НАТО.

В то же время страна вынуждена бороться с одной проблемой — проникновением западных компонентов в российские ракеты.

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"Дело в том, что западные запчасти и комплектующие присутствуют во многих видах российского вооружения. Во многом это происходит из-за того, что система контроля за экспортом предметов или компонентов двойного назначения несовершенна", — отметил Кислица.

По его словам, учитывая, насколько сложна сегодня бытовая техника, наложить ограничения на экспорт стиральных машин не так просто.

"Поэтому этот вопрос, над которым мы работаем, решить очень сложно", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE, украинский лидер Владимир Зеленский 2 июля на месте российского обстрела Дарницкого района Киева заявил о необходимости ракет для защиты Украины.

Глава государства подчеркнул, что своевременная военная помощь партнеров могла бы спасти жизни людей. Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Украина продолжит отвечать на российские удары.

ПВО Сергей Кислица Patriot
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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